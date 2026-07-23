Ιράν: Αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις σε Μπουσέρ, Σιρίκ και Αχβάζ

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπουσέρ του νότιου Ιράν, έπειτα από αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μοχάμεντ Μοζαφαρί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
Όπως μετέδωσε το Tasnim, οι λεπτομέρειες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
NEW : US forces have targeted a power plant in the Iranian city of Bushehr with a missile, cutting off electricity to nearby areas. https://t.co/eJLLSI9oWD
— Inside the conflict (@InsidConflict) July 22, 2026
Πολλαπλές εκρήξεις σε Σιρίκ και Αχβάζ
Νωρίτερα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις σε δύο ακόμη περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το Press TV, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, ενώ το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι περιοχή κοντά στην Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε αμερικανική πυραυλική επίθεση, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.
#Breaking
Iranian TV:
💥Explosions in the southern city of Sirik & in Ramshir in Ahvaz, eastern Iran #IRAN | #USA @AlarabyTV https://t.co/hNNJVXKnqxpic.twitter.com/SRfCKL2dG9
💥Explosions have reportedly been heard in Sirik, Iran, according to Iranian state broadcaster… pic.twitter.com/VuqbhKKVFT
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 22, 2026
💢 BREAKING: The U.S.-Iran war is escalating again tonight, with a new wave of U.S. strikes hitting sites across Iran, including reported attacks on civilian and energy infrastructure, as Iran simultaneously launches retaliatory attacks on U.S. forces in Kuwait.
🔹 CENTCOM says… https://t.co/9smG1fZpMo pic.twitter.com/GhbguGrNUe
— Drop Site (@DropSiteNews) July 22, 2026