Ιράν: Αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις σε Μπουσέρ, Σιρίκ και Αχβάζ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπουσέρ του νότιου Ιράν, έπειτα από αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μοχάμεντ Μοζαφαρί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, οι λεπτομέρειες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

NEW : US forces have targeted a power plant in the Iranian city of Bushehr with a missile, cutting off electricity to nearby areas. https://t.co/eJLLSI9oWD — Inside the conflict (@InsidConflict) July 22, 2026

Πολλαπλές εκρήξεις σε Σιρίκ και Αχβάζ

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις σε δύο ακόμη περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Press TV, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, ενώ το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι περιοχή κοντά στην Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε αμερικανική πυραυλική επίθεση, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.