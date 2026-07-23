Ιράν: Αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις σε Μπουσέρ, Σιρίκ και Αχβάζ

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπουσέρ του νότιου Ιράν, έπειτα από αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μοχάμεντ Μοζαφαρί.
  • Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, σύμφωνα με το Press TV.
  • Το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι περιοχή κοντά στην Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε αμερικανική πυραυλική επίθεση, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπουσέρ του νότιου Ιράν, έπειτα από αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μοχάμεντ Μοζαφαρί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, οι λεπτομέρειες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πολλαπλές εκρήξεις σε Σιρίκ και Αχβάζ

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις σε δύο ακόμη περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Press TV, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, ενώ το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι περιοχή κοντά στην Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε αμερικανική πυραυλική επίθεση, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

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