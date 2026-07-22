Μαίρη Λίντα: Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας – Η κινηματογραφική ζωή, οι 3 γάμοι και η απόφαση των τελευταίων ετών

Το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, της οποίας το όνομα γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου, είχε γεννηθεί στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο, και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών.

Από το 2018, είχε πάρει την απόφαση να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια ήταν σπάνιες.

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών

Το Γηροκομείο Αθηνών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αφού έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαίρης Λίντα, ανέφερε ότι: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του.

Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε.

Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού.

Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».

Η επιθυμία της Μαίρης Λίντα για την κηδεία της

Η Μαίρη Λίντα πριν φύγει από τη ζωή, είχε εκφράσει την επιθυμία η εξόδιος ακολουθία της να τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, τον Άγιο Ανδρέα.

Η επιθυμία της αείμνηστης ερμηνεύτριας θα πραγματοποιηθεί, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην Μαίρη Λίντα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11:00 π.μ..

Η κινηματογραφική ζωή

Η Μαίρη Λίντα είχε μία ζωή που θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας του Hollywood. Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1935 και το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Λόγω μιας ασθένειας του πατέρα της, η οικογένεια θα μετακομίσει στον Κολωνό της Αθήνας, όταν η ίδια ήταν δυόμιση ετών.

Σε ηλικία επτά ετών θα «γεννηθεί» η Μαίρη Λίντα. Μία μέρα θα ακούσει στο ραδιόφωνο ότι στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ ο Ορέστης Λάσκος κάθε Σάββατο αναζητούσε νέα ταλέντα. Έπεισε τους γονείς της κι όταν τελικά πήγε, τραγούδησε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε τον οικοδεσπότη αποδεικνύοντας το έμφυτο μουσικό ταλέντο της.

Ο ίδιος ο Ορέστης Λάσκος επί τόπου στο πάλκο του Αλκαζάρ την «βάπτισε»… Μαίρη Λίντα. Από την επόμενη μέρα έπιασε δουλειά και έβγαζε μεροκάματο, ενώ αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα της εποχής όπως το Μισούρι, το Κυψελάκι, και τα Πεύκα.

Σε ηλικία 11 ετών βρέθηκε στο Πίγκαλς, ίσως το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο. Τότε γνώρισε για πρώτη φορά τον μαέστρο Μανώλη Χιώτη και από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια σπουδαία κοινή πορεία.

Η Μαίρη Λίντα στη διάρκεια της καριέρας της θα ερμηνεύσει πάνω από 1.200 τραγούδια και θα συνεργαστεί με σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης αλλά και με μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο «δικό της» τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο Χειμώνας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953.

Ανάμεσα στις πλέον αξέχαστες επιτυχίες που σφράγισε με τη φωνή της είναι τραγούδια όπως: «Περασμένες μου Αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Δε Θέλω πια να Ξαναρθείς», «Εσύ είσαι η Αιτία που Υποφέρω», «Τέτοια Χαρά δε θα τη Δεις», «Λαός και Κολωνάκι», «Το Τελευταίο Ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Αν Θυμηθείς το Όνειρό μου» και «Μαργαρίτα Μαργαρώ».

Ο μεγάλος έρωτας με τον Μανώλη Χιώτη και οι τρεις γάμοι

Η Μαίρη Λίντα έκανε τρεις γάμους και πήρε τρία διαζύγια. Ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο πρώτος της σύζυγος, ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1958 αλλά χώρισε το 1967. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε την κόρη της Εύα.

Σε συνέντευξή της το 2022 στο Star και τον Νίκο Νικόλιζα, η Μαίρη Λίντα είχε παραδεχτεί ότι: «Αναπολώ τα παλιά, πάντα. Σταματάω στον Χιώτη. Ήταν το έτερόν μου ήμισυ. Εγώ εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, εγώ εκείνον ήθελα, τα τραγούδια του έλεγα».

Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

Από την στιγμή που γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Μαίρης Λίντα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν με αναρτήσεις με τις οποίες ο κόσμος «αποχαιρετά» την Μαίρη Λίντα. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις, βρίσκονται και εκείνες αναγνωρίσιμων προσώπων, οι οποίοι είχαν γνωρίσει την Μαίρη Λίντα, και την είχαν αγαπήσει όχι μόνο για το μεγάλο και ανεξάντλητο ταλέντο της, αλλά και για την γεμάτη φως προσωπικότητά της.

Η Χάρις Αλεξίου, στη δική της ανάρτηση για την Μαίρη Λίντα, έγραψε: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».

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