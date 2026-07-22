Ρουβάς – Ζυγούλη: Η τρυφερή φωτογραφία στο TikTok

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με την Κάτια Ζυγούλη, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, ενώ δεν έλειψαν και τα εγκωμιαστικά σχόλια για τη σχέση, παρά τις φήμες για χωρισμό.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, που είναι μαζί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, κρατούν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή, επιλέγοντας κατά καιρούς να μοιράζονται μικρές, αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς τους με το κοινό τους.