Ρουβάς – Ζυγούλη: Η τρυφερή φωτογραφία στο TikTok

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και θετικά σχόλια που διέψευσαν τις φήμες για χωρισμό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο στο TikTok.
  • Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε χιλιάδες likes και θετικά σχόλια, με τους θαυμαστές να εκφράζουν τον θαυμασμό τους, παρά τις φήμες για χωρισμό.
  • Το ζευγάρι, μαζί για περισσότερες από δύο δεκαετίες και με τέσσερα παιδιά, συνεχίζει να μοιράζεται αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς του με το κοινό.

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Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με την Κάτια Ζυγούλη, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, ενώ δεν έλειψαν και τα εγκωμιαστικά σχόλια για τη σχέση, παρά τις φήμες για χωρισμό.

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ΡΟΥΒΑΣ ΡΟΥΒΑΣ

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, που είναι μαζί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, κρατούν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή, επιλέγοντας κατά καιρούς να μοιράζονται μικρές, αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς τους με το κοινό τους.

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