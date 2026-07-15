Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε – Βίντεο

Ο Σάκης Ρουβάς είχε για δεύτερη φορά ένα απρόοπτο στη σκηνή, καθώς το παντελόνι που φορούσε σκίστηκε ενώ τραγουδούσε, με ένα βίντεο του περιστατικού να έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok. Το ίδιο είχε συμβεί και τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, διασκεδάζοντας το κοινό του.

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Lifestyle

Your Face Sounds Familiar, YFSF, Σάκης Ρουβάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάτι αντίστοιχο με τον περασμένο Δεκέμβριο συνέβη ξανά στον Σάκη Ρουβά, με το παντελόνι του να σκίζεται στη σκηνή.
  • Το βίντεο που έχει καταγράψει το περιστατικό έχει αναρτηθεί στο TikTok και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.
  • Ο έμπειρος τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, ενώ θαυμαστές του σχολίασαν με χιούμορ: «Fun fact: Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα παντελόνι που να αντέχει τον Σάκη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάκης Ρουβάς είχε ένα απρόοπτο ενώ βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν. Τότε, το παντελόνι που φορούσε ο επιτυχημένος ερμηνευτής είχε σκιστεί. Κάτι αντίστοιχο του συνέβη και πρόσφατα, με το βίντεο που έχει καταγράψει το περιστατικό, να έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok, ο Σάκης Ρουβάς ήταν ντυμένος στα λευκά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης με την εκρηκτική ενέργεια, φαίνεται πως στη διάρκεια της συναυλίας του, έσκισε κατά λάθος με τις κινήσεις του, το παντελόνι του σε δύο σημεία.

Ο έμπειρος τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, διασκεδάζοντας το κοινό του με τις επιτυχίες του.

Το βίντεο, ανήρτησε στο TikTok ένα προφίλ που έχουν θαυμαστές του καταξιωμένου ερμηνευτή. Μάλιστα, σχολίασαν με χιούμορ: «Fun fact: Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα παντελόνι που να αντέχει τον Σάκη». 

@rvslore Εγώ πάντως πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει ύφασμα άξιο να μπει σε αυτό το σώμα. 😮‍💨😂 #sakisrouvas #φοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος – 𝑺.𝓡. 𝓯𝓪𝓷

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