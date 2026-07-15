Μάρω Κοντού: «Σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα», λέει ο πρώην σύζυγός της

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα, ενώ παρά την αναγνωρισιμότητά της, είχε καταφέρει να προστατέψει ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής της ζωής. Ο Γιώργος Δόξας, με τον οποίο είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 1975, και συμπορεύτηκαν για τρία χρόνια, μίλησε στο «Action Τώρα», για την απώλειά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού είχε κάνει δύο γάμους. Ο πρώτος ήταν τον Ιανουάριο του 1960, με τον διευθυντή φωτογραφίας της Finos Film, Αριστείδη Καρύδη Φουκς. Ο δεύτερος ήταν στις 21 Ιουλίου του 1975, με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Αναφερόμενος στην Μάρω Κοντού, ο Γιώργος Δόξας είπε πως: «Παρότι έζησα μόνο τρία χρόνια με την Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά. Υπό την έννοια ότι πέραν από το γεγονός ότι υπήρξε ένας δυνατός έρωτας, είμαστε σύντροφοι, φίλοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου. Θέλω να πω, με την καλή έννοια, ότι αυτό που εισέπραξα από την Μάρω, ήταν μία κυρία και ακριβολογώ. Επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου, η Μάρω και κάποιοι άλλοι επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού».

«Σας είπα και πριν από λίγο, ότι παρότι υπήρχε μια σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το νούμερο ένα και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα. Και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα. Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας. Γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας», εξήγησε στη συνέχεια ο πρώην σύζυγός της.