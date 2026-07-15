Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σταματήστε αυτή την καραμέλα», ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς

Ένταση επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου στη Λάρισα για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σήμερα ήταν η 21η δικάσιμος και στο επίκεντρο βρέθηκε γι’ άλλη μια φορά η σύμβαση 717, με τους συγγενείς των θυμάτων να αντιδρούν έντονα στα αιτήματα συνηγόρων κατηγορουμένων για αναστολή των διώξεων και αναβολή της δίκης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η διαδικασία άρχισε με έξι κατηγορούμενους παρόντες στο εδώλιο, τους Ιωάννη Παληοθόδωρο, Γρηγόρη Σαμπατακάκη, Ζαχαρία Στουρνάρα, Σπύρο Πατέρα, Εμμανουήλ Γεωργιλάκη και Παύλο Κουζή, ενώ στη συνέχεια προσήλθε και ο Κωνσταντίνος Βενετσανάκος.

Αρχικά τον λόγο έλαβαν συνήγοροι πρώην στελεχών του ΟΣΕ, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αποδίδονται στους εντολείς τους. Ο δικηγόρος του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για ένα γεγονός που συνέβη σχεδόν τρία χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της συνηγόρου του γενικού διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας κατά την περίοδο της πυρκαγιάς στη Ζάχαρη, η οποία είχε θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και από την πλευρά αυτή δηλώθηκε πλήρης άρνηση των κατηγοριών.

Οι συνήγοροι ζήτησαν από το δικαστήριο να ανασταλεί η δίωξη των εντολέων τους και να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717. Κατά τις τοποθετήσεις τους υποστήριξαν, μάλιστα, ότι το ελληνικό κατηγορητήριο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με εκείνο της ευρωπαϊκής διαδικασίας, κάνοντας λόγο ακόμη και για «copy paste».

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε ο συνήγορος Αλκιβιάδης Οικονόμου, εκπροσωπώντας τον Γεώργιο Κατάκο, στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ και επιβλέποντα του σιδηροδρομικού συστήματος. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του κατηγορείται ότι δήλωσε μη ορθά στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση 717, ωστόσο ο ίδιος έχει απόλυτη πεποίθηση για την αθωότητά του.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι ο Γεώργιος Κατάκος διετέλεσε επιβλέπων της σύμβασης έως τις 13 Φεβρουαρίου 2017 και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Έργων στις 28 Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι μόνες παρατάσεις που μπορούν να συνδεθούν με τον εντολέα του είναι εκείνες που χορηγήθηκαν έως το 2017, όταν κατείχε τη συγκεκριμένη θέση.

Οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά

Η επιμονή των συνηγόρων στον διαχωρισμό της παρούσας δίκης από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

«Να σταματήσετε αυτή την καραμέλα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πελάτες σας δικάζονται για οικονομικά αδικήματα. Εδώ δικάζονται για κακουργήματα», είπε απευθυνόμενος σε συνήγορο κατηγορουμένων.

Όταν εκείνος απάντησε ότι αποτελεί καθήκον του να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο, ο Νίκος Πλακιάς στράφηκε προς την έδρα λέγοντας: «Ευτυχώς μας είπατε και τι θα ακούσουμε ακόμη, για να αντλήσουμε δύναμη».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος απευθυνόμενος στον συνήγορο είπε: «Τη συμπόνια σου δεν την θέλουμε», με τον Νίκο Πλακιά να συμπληρώνει ότι «ατυχία είναι που βρισκόμαστε εμείς εδώ».

Νέα ένταση σημειώθηκε όταν συνήγορος κατηγορούμενης, στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ, αναφέρθηκε εκ νέου στη σύμβαση 717. Ο Νίκος Πλακιάς ζήτησε να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της κατηγορούμενης και ισχυρίστηκε ότι η σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε επειδή «φαγώθηκαν τα χρήματα».

Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο συγγενής θυμάτων υποστήριξε ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων επιχειρούν να διαχωρίσουν τους εμπλεκομένους στη σύμβαση 717 από το υπόλοιπο σκέλος της δίκης.

«Εδώ βρισκόμαστε για τα κακουργήματα που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων και όχι για το οικονομικό σκέλος», τόνισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το αίτημα για αναβολή και αναστολή των διώξεων δεν θα γίνει δεκτό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις χρηματικές εγγυήσεις που, όπως είπε, έχουν επιβληθεί σε κατηγορουμένους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διερωτώμενος πώς εξασφαλίστηκαν τόσο μεγάλα ποσά.

Παράλληλα, περιέγραψε ως ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τις οικογένειες τη μακρόχρονη δικαστική διαδικασία και εξέφρασε τον φόβο ότι, εάν η δίκη διαρκέσει ακόμη δύο χρόνια, αρκετοί από τους κατηγορουμένους δεν θα εκτίσουν ποινές λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας.

Ο Νίκος Πλακιάς απηύθυνε, επίσης, έκκληση για μεγαλύτερη παρουσία των δικηγόρων που εκπροσωπούν τις οικογένειες των θυμάτων στις επόμενες δικασίμους.

«Δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται 55 οικογένειες και μέσα στην αίθουσα να βρίσκονται επτά δικηγόροι των θυμάτων, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν είκοσι», σημείωσε, καλώντας συγγενείς και νομικούς παραστάτες να βρίσκονται καθημερινά στο δικαστήριο.

Αντίθετος σε οποιονδήποτε διαχωρισμό της υπόθεσης εμφανίστηκε και ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων Λουκάς Αποστολίδης. Όπως δήλωσε, η σύμβαση 717 και η τραγωδία των Τεμπών δεν αποτελούν δύο άσχετες υποθέσεις, αλλά «συγκοινωνούντα δοχεία».

Ο κ. Αποστολίδης υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει από τον εφέτη ανακριτή να συσχετιστούν οι δικογραφίες και εξέφρασε την άποψη ότι η δίκη πρέπει να συνεχιστεί για το σύνολο των κατηγορουμένων.

«Δεν πρέπει να διαμελιστεί η δίκη. Επιτέλους, η Δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει και να αποδώσει ευθύνες», υπογράμμισε, αναμένοντας την εισαγγελική πρόταση επί των σχετικών αιτημάτων την επόμενη εβδομάδα.

Για μεθοδεύσεις με πολιτικό και προεκλογικό υπόβαθρο έκανε λόγο η επιζήσασα του δυστυχήματος Ευδοκία Τσαγκλή. Υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις και ο κατακερματισμός των υποθέσεων εξυπηρετούν την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, δεν επιθυμεί να βρίσκεται η δίκη στο προσκήνιο κατά την προεκλογική περίοδο.

«Τα οικονομικά εγκλήματα, η σύμβαση 717 και όσα συνέβησαν μετά τη σύγκρουση είναι στην ουσία μία υπόθεση. Είναι η διαφθορά του κράτους, που στο τέλος κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων», ανέφερε.

Η κ. Τσαγκλή δήλωσε ότι οι συγγενείς και οι επιζώντες δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη διακοπή ή την αποδυνάμωση της διαδικασίας και ζήτησε τη στήριξη της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «δεν σιωπούμε και δεν σταματάμε πουθενά».

Το δικαστήριο όρισε νέες δικασίμους για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.