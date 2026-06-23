Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Ήρθε το Δημόσιο να μας πει ότι φταίει ο σταθμάρχης και εσείς το δέχεστε;»

Νέα ένταση προκλήθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας επικράτησε ένταση με τον πατέρα θύματος, Χρήστο Τηλκερίδη, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη. «Ήρθε το Δημόσιο για να μας πει ότι φταίει ο σταθμάρχης και εσείς το δεχόσαστε;», ανέφερε απευθυνόμενος προς την έδρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε σε αυστηρό τόνο, τονίζοντας ότι «όποιος νομίζει ότι αυτό το δικαστήριο δεν είναι αμερόληπτο, προσβάλλει το δικαστήριο», ενώ κάλεσε τους διαδίκους να απευθύνονται στους συνηγόρους τους για τα δικαιώματά τους.

Νωρίτερα, σε σχετική παρέμβασή της, η πρόεδρος είχε επισημάνει ότι το δικαστήριο δεν επηρεάζεται από δημόσιες παρεμβάσεις ή πολιτικές δηλώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι εάν κάποιος θεωρεί πως μπορεί να επηρεαστεί από «μία παράσταση ή μία δήλωση πρωθυπουργού ή υπουργού», τότε θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ζήτησε από την πρόεδρο να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας: «Θα παρακαλέσω όχι αυτό το επιτελικό ύφος. Χαμηλώστε τον τόνο, παρακαλώ κυρία πρόεδρε».

Η σημερινή συνεδρίαση άρχισε με αποφάσεις επί σειράς διαδικαστικών ζητημάτων, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της διαδικασίας.

Παράλληλα, η έδρα απέρριψε ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επιφυλάσσεται να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα σε επόμενα στάδια της δίκης.

Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων κατέθεσαν νέα αιτήματα προς το δικαστήριο. Ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος έθεσε ζήτημα αλλαγής της σειράς εξέτασης των μαρτύρων, προτείνοντας η διαδικασία να οργανωθεί σε θεματικές ενότητες. Η πρόεδρος ανέφερε ότι το δικαστήριο εξετάζει ήδη το ζήτημα και κάλεσε τον συνήγορο να αναπτύξει αναλυτικά την πρότασή του.

Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε να κληθούν ως μάρτυρες οι Τερεζάκης και Τσαντζαράκης, ενώ κατατέθηκε και αίτημα για άντληση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Με την πρόταση συντάχθηκαν και άλλοι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας.

Μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, η πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην εισαγγελέα, η οποία διατύπωσε, όπως είπε, μία «ευχή»: να έχουν κατατεθεί όλα τα αιτήματα των διαδίκων έως το τέλος της αυριανής διαδικασίας, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας και από την ερχόμενη εβδομάδα να προχωρήσει η ανάπτυξη της κατηγορίας.

Πηγή: ΕΡΤ