Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου

Το δικαστήριο στη Λάρισα απέρριψε δύο αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ένα εκ των οποίων αφορούσε τη διαβίβαση πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του πρώην υπουργού Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Επίσης, απορρίφθηκε αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας σχετικά με την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη.

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δίκη Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του πρώην υπουργού Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.
  • Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Κώστα Κυρανάκη.
  • Εν τω μεταξύ, εξετάζονται αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, με την εισαγγελέα να έχει προτείνει την απόρριψη της τηλεοπτικής κάλυψης.

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Απορρίφθηκαν τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες από συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας, στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Τα αιτήματα που εξετάζονται

Αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται πως η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης.

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