Παλαιστίνη: Καταδικάζει την απόφαση της Κολομβίας για τα Υψίπεδα του Γκολάν

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστίνης καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχική αξίωση επί των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας».

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το παλαιστινιακό υπουργείο χαρακτήρισε την απόφαση της νεοσύστατης κολομβιανής κυβέρνησης «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών διεθνών ψηφισμάτων».