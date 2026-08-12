ΟΗΕ: Δύο εργαζόμενοί του συνελήφθησαν από τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

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Στη σύλληψη δύο Αφγανών εργαζομένων του ΟΗΕ στη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, προχώρησε η υπηρεσία πληροφοριών των Ταλιμπάν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της κράτησής τους ή τυχόν κατηγορίες σε βάρος τους.

Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υπόθεση στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) την Τρίτη, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

«Δυο Αφγανοί εργαζόμενοι της UNAMA κρατούνται από μέλη της de facto Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών από την Κυριακή 9η Αυγούστου στη Χεράτ», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

Two staff members of the United Nations mission in Afghanistan have been arrested by the country’s intelligence agency, the world body told AFP on Tuesday, adding that it had no access to them for two days. https://t.co/Hr51S1fvFX pic.twitter.com/y6cUZIQrPB — AFP News Agency (@AFP) August 11, 2026

Η UNAMA πρόσθεσε ότι «δεν έχει καμιά ενημέρωση για τις κατηγορίες σε βάρος τους και δεν της δόθηκε άδεια να τους δει».

Εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο, όταν το AFP επιχείρησε να επικοινωνήσει με τις αρχές σχετικά με την υπόθεση.

Τις συλλήψεις επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για τις κατηγορίες σε βάρος τους, ούτε έχουμε λάβει άδεια να τους δούμε», σημείωσε, απηχώντας την ανακοίνωση της αποστολής. «Καλούμε τις de facto αρχές να σεβαστούν τα νομικά προνόμια και τις ασυλίες του ΟΗΕ και των αντιπροσώπων του», συμπλήρωσε ο Φαρχάν Χακ.

Ένταση στις σχέσεις με τον ΟΗΕ

Οι συλλήψεις των δυο εργαζομένων έγιναν γνωστές μερικές ημέρες προτού συμπληρωθεί η πέμπτη επέτειος από την ανακατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, που κυρίευσε την Καμπούλ τη 15η Αυγούστου 2021, αναγκάζοντας να τραπεί σε φυγή τον μέχρι τότε αφγανό πρόεδρο που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και διεθνή στρατιωτικό συνασπισμό.

Έκτοτε, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν παρόντα στο Αφγανιστάν και, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν ανθρωπιστικές αποστολές, εγγυώνται άλλες, ενώ επιτηρούν την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω διαφόρων υπηρεσιών τους.

Στο στόχαστρο οι πρακτικές των Ταλιμπάν

Αυτή την εβδομάδα, η UNAMA δημοσιοποίησε έκθεση με την οποία παρότρυνε τις de facto αρχές να «αποσαφηνίσουν τους κανόνες που διέπουν την καταφυγή στη βία, σε συλλήψεις και σε κρατήσεις» από τις δυνάμεις ασφαλείας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις «διαδικασίες ελέγχου» των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις καταχρήσεων.

Οι Ταλιμπάν κυβερνούν με βάση ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου. Έχουν αποκλείσει τις γυναίκες και τα κορίτσια από τους περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής· τους στερούν επίσης το δικαίωμα στη δευτεροβάθμια και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Δεν τους αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, ακόμη κι αν ανήκουν στο προσωπικό του.

Σειρά συλλήψεων στη Χεράτ

Από τις αρχές Ιουνίου, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στη Χεράτ, όπου δεκάδες γυναίκες συνελήφθησαν με την κατηγορία πως δεν φόραγαν τσαντόρ ή μπούρκα, ενδύματα που καλύπτουν εντελώς το γυναικείο σώμα, από την αστυνομία ηθών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Μεταξύ των δύο συλληφθέντων ήταν και μια νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), με την οργάνωση να καταδικάζει έντονα τη σύλληψή της.

Την 9η Ιουνίου, σπάνια διαδήλωση εναντίον αυτών των συλλήψεων κατεστάλη βίαια στη Χεράτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δυο ανθρώπων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Επίσης τον Ιούνιο, Αφγανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ συνελήφθησαν στη Χεράτ διότι οι γενειάδες τους δεν ήταν όσο μακριές προβλέπουν οι κανονισμοί που επιβάλλονται από τις αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.