Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες. Οι «ερυθρόλευκοι» θα τοποθετηθούν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας της League Phase, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου και τους αγώνες να διεξάγονται από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο.

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Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» θα τοποθετηθούν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας της League Phase, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου.
  • Στη League Phase ο Ολυμπιακός θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τοποθετηθούν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας της League Phase, μαζί με ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Γιουβέντους και η Μίλαν, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου.

Στη League Phase ο Ολυμπιακός θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο, αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι

  • Μπάγερ Λεβερκούζεν
  • Γιουβέντους
  • Μίλαν
  • Άλκμααρ
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Μαρσέιγ
  • Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ρεν
  • Στουρμ Γκρατς
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Μπόρνμουθ
  • Σάντερλαντ
  • Θέλτα
  • Χόφενχαϊμ
  • Τορεένσε

Η League Phase θα διεξαχθεί από τις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.

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