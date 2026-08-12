Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Europa League

Στο Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα τοποθετηθούν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας της League Phase, μαζί με ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Γιουβέντους και η Μίλαν, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου.
Στη League Phase ο Ολυμπιακός θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο, αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
🚨 🇬🇷 Olympiacos will play in the league stage of the 2026/27 Europa League!
✅ 🇬🇷 Olympiacos will be in Pot 1!
❌ 🇬🇷 Olympiacos confirmed Europa League after surprising Champions League elimination by 🇳🇱 NEC Nijmegen! pic.twitter.com/H43Uc6O14n
— Football Rankings (@FootRankings) August 11, 2026
Οι πιθανοί αντίπαλοι
- Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Άλκμααρ
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
- Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Στουρμ Γκρατς
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Θέλτα
- Χόφενχαϊμ
- Τορεένσε
Η League Phase θα διεξαχθεί από τις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη.