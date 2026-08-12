Απίθανος Τεντόγλου: «Έκανα μ@λ@κ!@» – Ξέχασε το χρυσό μετάλλιο και το κατάλαβε στον αέρα, δείτε το βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου, αφού κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο, εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ χωρίς αυτό. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 28χρονος πρωταθλητής συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει το μετάλλιο στον αγωνιστικό χώρο, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ και διακόπτοντας τη συνέντευξη για να ενημερώσει τους διοργανωτές.

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Αθλητισμός

Απίθανος Τεντόγλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, αλλά λίγο αργότερα έκλεψε την παράσταση και για ένα διαφορετικό λόγο.
  • Ο 28χρονος πρωταθλητής εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ χωρίς το μετάλλιο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αντιλήφθηκε πως το είχε αφήσει στον αγωνιστικό χώρο.
  • Αντιμετώπισε το περιστατικό με το γνωστό του χιούμορ, λέγοντας: «Έκανα μ@λ@κ!@. Σόρρυ, παιδιά το έβγαλα και το άφησα εκεί.»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, όμως λίγο αργότερα κατάφερε να κλέψει την παράσταση και για ένα διαφορετικό λόγο.

Ο 28χρονος πρωταθλητής εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ χωρίς το μετάλλιο που μόλις είχε κατακτήσει. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αντιλήφθηκε πως το είχε αφήσει στον αγωνιστικό χώρο, χαρίζοντας ακόμη ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι αθλητές κρατούν το μετάλλιό τους, αφού ο ίδιος δεν το είχε μαζί του, ο Τεντόγλου συνειδητοποίησε την απουσία του και αντιμετώπισε το περιστατικό με το γνωστό του χιούμορ.

«Όχι μας το δίνουν… αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ@λ@κ!@. Σόρρυ, παιδιά το έβγαλα και το άφησα εκεί

Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, διέκοψε τη ζωντανή του συνέντευξη και έσπευσε να ενημερώσει τους διοργανωτές.

Δείτε το βίντεο:

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