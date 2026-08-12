Απίθανος Τεντόγλου: «Έκανα μ@λ@κ!@» – Ξέχασε το χρυσό μετάλλιο και το κατάλαβε στον αέρα, δείτε το βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, όμως λίγο αργότερα κατάφερε να κλέψει την παράσταση και για ένα διαφορετικό λόγο.

Ο 28χρονος πρωταθλητής εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ χωρίς το μετάλλιο που μόλις είχε κατακτήσει. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αντιλήφθηκε πως το είχε αφήσει στον αγωνιστικό χώρο, χαρίζοντας ακόμη ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι αθλητές κρατούν το μετάλλιό τους, αφού ο ίδιος δεν το είχε μαζί του, ο Τεντόγλου συνειδητοποίησε την απουσία του και αντιμετώπισε το περιστατικό με το γνωστό του χιούμορ.

«Όχι μας το δίνουν… αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ@λ@κ!@. Σόρρυ, παιδιά το έβγαλα και το άφησα εκεί.»

Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, διέκοψε τη ζωντανή του συνέντευξη και έσπευσε να ενημερώσει τους διοργανωτές.

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