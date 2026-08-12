ΗΠΑ: Πυρά κατά πλοίου που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν

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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά του φορτηγού πλοίου «Vela Nova», με σημαία Παναμά, στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την CENTCOM, ελικόπτερο των αμερικανικών δυνάμεων εκτόξευσε δύο πυραύλους στο πλοίο, αφού το πλήρωμά του φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν άμεσα απώλειες.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό κατά το οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις κάνουν χρήση βίας στο πλαίσιο της επιβολής του αποκλεισμού, ο οποίος επανήλθε τον Ιούλιο. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έκτοτε έχει ανακατευθύνει δεκάδες πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τον αποκλεισμό.

Ο αποκλεισμός είχε εφαρμοστεί και νωρίτερα, από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επίσης αναχαιτίσει και ανακατευθύνει μεγάλο αριθμό πλοίων.