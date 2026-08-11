Νέο αυστηρό μήνυμα Ιράν προς ΗΠΑ: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την αποδοχή των όρων μας

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, απέστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν», διεμήνυσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.
  • Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται η απαίτηση οι ΗΠΑ «να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό», ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί από μεσολαβητές.
  • Η δήλωση συνιστά επαναφορά της πλήρους ατζέντας που είχε θέσει η Τεχεράνη στην τελευταία διαπραγμάτευση στην Ελβετία, η οποία είχε καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, η οποία όμως δεν τηρήθηκε.

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Νέο αυστηρό μήνυμα στέλνει το Ιράν προς τις ΗΠΑ ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ προειδοποιώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εφ’ όσον η Ουάσιγκτον κάνει δεκτούς τους όρους της Τεχεράνης.

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«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν,  Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές», ανέφερε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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Η δήλωσή του συνιστά επαναφορά της πλήρους ατζέντας, που είχε θέσει η Τεχεράνη στην τελευταία διαπραγμάτευση στην Ελβετία, η οποία επί της αρχής κατέληξε σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, η οποία, όμως, δεν τηρήθηκε.

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