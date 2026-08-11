Ερυθρά Θάλασσα: 4 νεκροί από επίθεση σε πλοίο – Αμερικανικό ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε άλλο πλοίο με πύραυλο Hellfire

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Δύο σοβαρά περιστατικά με εμπορικά πλοία καταγράφηκαν σε Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν, με τέσσερις ναυτικούς να χάνουν τη ζωή τους σε επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι, ενώ σε ξεχωριστό συμβάν αμερικανικό ελικόπτερο φέρεται να εκτόξευσε πύραυλο Hellfire εναντίον πλοίου υπό σημαία Παναμά.

Οι τέσσερις ναυτικοί σκοτώθηκαν από επίθεση στο μικρό φορτηγό πλοίο Tihamah, αιγυπτιακής ιδιοκτησίας, στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης, τα θύματα είναι τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, ενώ μετά το πλήγμα το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, πρόκειται για τους πρώτους θανάτους από πλήγμα τους εναντίον πλοίου μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Χούθι δεν έχουν μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη.

Drone χτύπησε την ακτοφυλακή την ώρα της επιχείρησης διάσωσης

Η επίθεση είχε και δεύτερο επεισόδιο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές της Υεμένης, τρεις υπάλληλοι της ακτοφυλακής τραυματίστηκαν από drone ενώ επιχειρούσαν να διασώσουν το πλήρωμα του Tihamah.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα.

Κατά την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey, το Tihamah βρισκόταν αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Περμ της Υεμένης όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει στις 20 Ιουλίου θαλάσσιο αποκλεισμό εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζουν σαουδαραβική «πολιορκία» της Υεμένης. Το Ριάντ απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η χώρα βρίσκεται υπό πολιορκία.

WSJ: Αμερικανικό ελικόπτερο χτύπησε πλοίο με πύραυλο Hellfire

Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, με το υπό σημαία Παναμά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Vela Nova να πλήττεται από πύραυλο.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα, ενώ η Wall Street Journal ανέφερε ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο εκτόξευσε πύραυλο Hellfire εναντίον του πηδαλίου του Vela Nova.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε αφού το πλοίο επιχείρησε να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Μέχρι στιγμής, η CENTCOM, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία.

Θα είναι το 12ο πλοίο που πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις

Το Vela Nova φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 71 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Πακιστάν, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και πηγή ναυτικής ασφάλειας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αμερικανική επίθεση, θα πρόκειται για το 12ο πλοίο που έχει δεχθεί επίθεση από δυνάμεις των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και για το τρίτο μετά την επαναφορά του αποκλεισμού στις 14 Ιουλίου.

Η UKMTO γνωστοποίησε επίσης ότι έχει λάβει αναφορά για περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.