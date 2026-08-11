Σκέρτσος για Τσίπρα: «Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια»

Στα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του για τον ΔΕΔΔΗΕ απαντά με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναλυτικά αναφέρει, “στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται”μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;”.

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα; Αδιόρθωτος…”, σχολιάζει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.