Αλέξης Τσίπρας: Μετά τη δεύτερη κάλπη η ΕΛΑΣ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα – Διεκδικούμε διακυβέρνηση, με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε εχθροί

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, καθιστά σαφές, ότι περνά πλέον από το επίπεδο της πολιτικής επιστροφής, στο πεδίο της μάχιμης εκλογικής και κυβερνητικής προετοιμασίας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανοίγει περισσότερο τα χαρτιά του, μιλώντας για τη χρηματοδότηση και τη διαφάνεια του νέου κόμματος, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων, για τη σχέση της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ και, κυρίως, για τον εκλογικό στόχο που θέτει, χωρίς περιστροφές.

Το βασικό μήνυμα που προσπαθεί να εκπέμψει, είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν δημιουργείται ως συμπληρωματική δύναμη του προοδευτικού χώρου, αλλά με στόχο να διεκδικήσει την πρώτη θέση και, τελικά, τη διακυβέρνηση.

Το δεύτερο μεγάλο μήνυμα, αφορά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της πολιτικής του εικόνας. Η αναφορά στη διαφάνεια των οικονομικών του νέου κόμματος, στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στο «καθαρό μητρώο» των υποψηφίων και στην αποφυγή μεταγραφών εν ενεργεία βουλευτών παραπέμπει σε μια συνειδητή προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από πρακτικές και εικόνες του παρελθόντος που συνδέθηκαν με το παλιό πολιτικό σύστημα.

Ουσιαστικά, επιχειρεί να εμφανίσει την ΕΛΑΣ, ως κόμμα θεσμικής λογοδοσίας και πολιτικής ανανέωσης.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η τοποθέτησή του για τη Δικαιοσύνη. Η δέσμευση ότι ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνησή του θα παρεμβαίνουν στη δικαστική διαδικασία αποτελεί προσπάθεια να διαμορφώσει ένα διαφορετικό κυβερνητικό προφίλ, βασισμένο στην ισονομία και στον θεσμικό έλεγχο της εξουσίας.

Παράλληλα, η αναφορά στην προετοιμασία του 80% των ψηφοδελτίων δείχνει ότι η ΕΛΑΣ θέλει να πείσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποκεντρικό εγχείρημα, αλλά για κόμμα που οργανώνεται με όρους εκλογικής και κυβερνητικής ετοιμότητας. Τα κριτήρια που θέτει για τους υποψηφίους, καθαρό μητρώο, κοινωνική παρουσία και δυνατότητα ουσιαστικής προσφοράς, εντάσσονται στην ίδια προσπάθεια ανανέωσης.

«Η δεύτερη κάλπη μπορεί να φέρει την ανατροπή και η ΕΛΑΣ να είναι πρώτη»

«Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής» σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την εκτίμηση, ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θέτει ως άμεσο εκλογικό στόχο να μειωθεί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να καταγραφεί «το δύο μπροστά», ενώ δηλώνει ότι, ακόμη και αν η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη προηγηθεί στην πρώτη αναμέτρηση, στη δεύτερη η ΕΛΑΣ, είναι πιθανόν να διεκδικήσει την πρωτιά.

«Να γράψουμε το δύο μπροστά, να έχουμε τη μείωση της ψαλίδας, να έχουμε την απόσταση την κοντινή στον κύριο Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Κάλπη της ανατροπής»

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ως «κάλπη της ανατροπής» και εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς.

«Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής» αναφέρει. «Με μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα».

Προσπαθώντας να τεκμηριώσει την εκτίμησή του, επικαλείται την παρούσα δημοσκοπική εικόνα και το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης: «Έχεις αυτή τη στιγμή ένα εβδομήντα τοις εκατό όμως, των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο».

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη, πως η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να χάσει την πρωτιά στη δεύτερη κάλπη, ακόμη και αν προηγηθεί στην πρώτη.

«Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει» τονίζει και σημειώνει, πως οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι θα χάσει την πρωτιά στις δεύτερες εκλογές.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι η ΕΛΑΣ δίνει βαρύτητα και στην πρώτη αναμέτρηση.

«Για να φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι προφανές ότι στις πρώτες εκλογές πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο, αν δεν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι, που αυτός είναι ο στόχος μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά».

«Δεν είναι εχθρός μας το ΠΑΣΟΚ, ανταγωνιστές είμαστε»

«Δεν είναι εχθρός μας το ΠΑΣΟΚ, ανταγωνιστές είμαστε», ξεκαθαρίζει, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιλέγουν την προσωπική του στοχοποίηση υπηρετούν, κατά την εκτίμησή του, μια διαφορετική στρατηγική: τη μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο καβγάς θέλει δύο – Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε το ΠΑΣΟΚ»

Για την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να συντηρήσει έναν πόλεμο στον προοδευτικό χώρο.

«Ο καβγάς θέλει δύο για να στηθεί», σημειώνει. «Είναι αυτό που λέμε «τσακώσου μόνος σου». Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά».

«Όσοι με στοχοποιούν μέσα από το ΠΑΣΟΚ θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ»

Ο Αλέξης Τσίπρας διατυπώνει την πιο ευθεία πολιτική αιχμή του προς κάποια μέλη του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές» υποστηρίζει.

Χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αρνητική εξέλιξη για τον τόπο» και κάνει λόγο για μια ήδη δημόσια εκφρασμένη στρατηγική αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ: ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, «είτε με είτε χωρίς τον Μητσοτάκη», και σε όσους θεωρούν ότι δεν πρέπει.

«Η διαφάνεια θα είναι βασικός κανόνας της ΕΛΑΣ»

Απαντώντας στα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προαναγγέλλει ένα μοντέλο πλήρους διαφάνειας. «Σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα είναι, σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα» αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, το κόμμα δεν έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει χρήματα για διαφήμιση, καμπάνιες ή χορηγούμενες αναρτήσεις και στηρίζεται στους φίλους, τα μέλη και τους εθελοντές του. «Στοιχεία τα οποία θα τα βγάλουμε στη δημοσιότητα» δεσμεύεται, απαντώντας στην κριτική για τις πηγές χρηματοδότησής του.

«Σε διαρκή έλεγχο θα είμαι εγώ και τα μέλη της κυβέρνησής μου»

Σαφή γραμμή επιχειρεί να χαράξει για τη σχέση κυβέρνησης και Δικαιοσύνης: «Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της Δικαιοσύνης».

Κατά τον ίδιο, η ευθύνη της πολιτικής εξουσίας είναι διαφορετική: «Η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο».

Και προσθέτει ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση έχει επίσης την υποχρέωση «να μη χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες».

Ο ίδιος απορρίπτει, έτσι, τη λογική προαναγγελίας διώξεων: «Ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο τάδε ή ο δείνα φυλακή».

Αντίθετα, δεσμεύεται ότι «η Δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις» και προσθέτει: «Οι πρώτοι που θα είναι σε διαρκή έλεγχο θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου».

«Δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα»

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρει ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει «ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε διαφήμιση, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε καμπάνια, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε χορηγούμενα».

Το περιγράφει ως ένα «υβριδικό κόμμα» που στηρίζεται «στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν».

Και προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων:

«Σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα είναι, σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα».

«Δεν θα παίξουμε με τους όρους της μεταγραφής»

Ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η στελέχωση δεν θα βασιστεί στη μετακίνηση εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα.

«Δεν θα παίξουμε εμείς με αυτούς τους όρους. Της μεταγραφής, του: «πάρε την εντολή σου από εδώ, έλα από εκεί, πήγαινε εκεί». Όχι, δεν θα το κάνουμε», αναφέρει.

Για τους νέους υποψηφίους θέτει ως πρώτο κριτήριο το «καθαρό μητρώο», ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Δεύτερο κριτήριο είναι η σχέση τους με την κοινωνία: να έχουν παρουσία στον τόπο τους, «να έχουν κάτι να δώσουν», αλλά και τη δυνατότητα «να σταθούν» και «να προσφέρουν».

Για το θέμα των χρεών, που αποτέλεσε αφορμή για την δημόσια αντιπαράθεση, υποστηρίζει ότι δεν αφορά ειδικά το ΠΑΣΟΚ αλλά συνολικά τα κόμματα και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

«Αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ισονομίας. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης», αναφέρει.

«Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε»

Ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανίζει την εκλογική προετοιμασία και τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κυβερνητικής ετοιμότητας.

«Θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Αυτό μας αφορά», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος, όπως τον περιγράφει, δεν είναι «να κυβερνήσουμε για την εξουσία», αλλά «για να αλλάξουμε τον τόπο» και να δοθεί καλύτερη προοπτική στην κοινωνική πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, αναφέρεται και στην επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι το 80% των ψηφοδελτίων του κόμματος, βρίσκεται ήδη «στα σκαριά» και ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη λογική των «μεταγραφών» των εν ενεργεία βουλευτών.

Θέτει ως βασικά κριτήρια για τους υποψηφίους το «καθαρό μητρώο» και την πραγματική σχέση τους με την κοινωνία, ενώ διαμηνύει ότι η ΕΛΑΣ, θέλει να είναι έτοιμη να κυβερνήσει.

Η επιστροφή στην πολιτική και η διεκδίκηση της αλλαγής

«Δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό»

Για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική και τον στόχο της ΕΛΑΣ να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση μιλά ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επέστρεψε «για να κάνει τον αρχηγό».

«Εγώ στόχο έχω την πολιτική αλλαγή. Εμείς στόχο έχουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής», αναφέρει, τονίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει «ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος», σχεδιασμένο για να φέρει αυτή την αλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές αναφέρει: Στις πρώτες εκλογές, εάν είμαστε πρώτοι, θα διερευνήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί. Αν δεν μπορεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και το ίδιο θα συμβεί από τις δεύτερες στις τρίτες. Δεν υπάρχουν διλήμματα στη δημοκρατία.

Δηλώνει ότι η ΕΛΑΣ έχει στόχο να κυβερνήσει: «Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο».

«Δεν θα πάθω ξανά το ίδιο. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω»

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει την εμπειρία της απλής αναλογικής, εξηγώντας γιατί δεν προτίθεται να στηρίξει εκ των προτέρων την στρατηγική του σε συμφωνίες συνεργασίας με άλλα κόμματα.

«Είμαι παθών. Είμαι αυτός ο οποίος, κόντρα στο πολιτικό του όφελος, νομοθέτησα την απλή αναλογική το 2016, περιμένοντας ότι τα κόμματα που κυρίως τους αφορούσε, θα την υποστήριζαν», αναφέρει.

Αναφερόμενος στις εκλογές του 2023, σημειώνει ότι «η απλή αναλογική ίσχυε μόνο για το κόμμα μου και δεν ίσχυε για όλα τα υπόλοιπα κόμματα», θυμίζοντας παράλληλα ότι, όταν ο ίδιος μιλούσε για κυβέρνηση με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, «έβγαινε το ένα μετά το άλλο και λέγανε «ποτέ μαζί σου»».

«Ε, δεν θα πάθω ξανά το ίδιο. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι «η πολιτική αλλαγή αλλά και η αλλαγή πολιτικής», με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα «με αρχή, μέση και τέλος».

«Δεν έχετε δει ούτε το 10% των δυνατοτήτων που έχουμε»

«Ένα κόμμα δεν γεννιέται για να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ένα κόμμα γεννιέται για να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και θέτει το ερώτημα:

«Αν ο στόχος της ύπαρξής μας ήταν να συνεργαστούμε με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν πηγαίναμε σε αυτά από την αρχή;»

«Προσωπικά θεωρώ, το έχω δηλώσει και έχω δεχτεί κριτική γι’ αυτό, ότι κάποια κόμματα κάνουν έναν ιστορικό κύκλο και τον κλείνουν. Αυτό φάνηκε την περίοδο ’23-’26, αυτή την τριετία».

Συνολικά, η τοποθέτησή του δείχνει κάποιον που επιχειρεί να επιστρέψει όχι απλώς ως αρχηγός, αλλά ως διεκδικητής της κυβερνητικής εξουσίας. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα είναι αν αυτή η νέα εικόνα μπορεί να μετατραπεί από προσωπική πολιτική επανεκκίνηση, σε πραγματική κοινωνική και εκλογική δυναμική.

Η επιτυχία της ΕΛΑΣ θα κριθεί τελικά από το κατά πόσο θα καταφέρει να διευρύνει την επιρροή της πέρα από τον παραδοσιακό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και στο κατά πόσο θα ξεφύγει από τις σκιές του παρελθόντος.