Eπικοινωνία Γεραπετρίτη-Αμπντελάτι: Στενός συντονισμός Αθήνας-Kαΐρου με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
  • Οι δύο ΥΠΕΞ εξέτασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.
  • Υπογραμμίζοντας τον ρόλο Ελλάδας και Αιγύπτου ως πυλώνων σταθερότητας, επαναβεβαίωσαν τις κοινές τους θέσεις και τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης.

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το απόγευμα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, οι δυο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ΥΠΕΞ εξέτασαν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας και της Αιγύπτου ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή, οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τις κοινές θέσεις τους σε βασικά περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης.

 

 

 

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