Κεραμέως για Ράμφο: «Υπάρχουν άνθρωποι που όταν φεύγουν αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από το έργο τους»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Στέλιο Ράμφο μέσω ανάρτησής της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

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Νίκη Κεραμέως
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Στέλιο Ράμφο, όπως αναφέρει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως επισημαίνει: «Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν φεύγουν, αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από το έργο τους. Ο Στέλιος Ράμφος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος».
  • Η υπουργός προσθέτει ότι είχε τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίζει προσωπικά και να έχει μαζί του μοναδικές συζητήσεις, ειδικά για θέματα παιδείας.

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«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Στέλιο Ράμφο», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως επισημαίνει:

«Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν φεύγουν, αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από το έργο τους. Αφήνουν τον τρόπο που έκαναν ολόκληρες γενιές να σκέφτονται. Ο Στέλιος Ράμφος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος.

Είχα τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίζω προσωπικά και να έχω μαζί του μοναδικές συζητήσεις ειδικά για θέματα παιδείας που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες. Ήταν από εκείνες τις συζητήσεις που δεν τελείωναν, όταν έφευγες, αλλά συνέχιζαν διυλισμένα μέσα σου.

Τον αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι!».

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