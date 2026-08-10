Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Συγκλονιστικά βίντεο από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου

Ένας ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κολομβία σήμερα το πρωί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, ζημιές σε κτίρια και αναφορές για τραυματίες. Η δόνηση, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσοκό, έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, και βίντεο καταγράφουν τη στιγμή του σεισμού.

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ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΣΕΙΣΜΟΣ
Φωτογραφία: @Noticia058/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κολομβία σήμερα το πρωί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και ζημιές σε κτίρια.
  • Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.
  • Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Κολομβία, με κτίρια να σείονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κολομβία σήμερα το πρωί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και ζημιές σε κτίρια. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.

Βίντεο καταγράφουν τη στιγμή του ισχυρού σεισμού

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Κολομβία, με κτίρια να σείονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει την αποτίμηση των ζημιών. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας αλλά και πέρα από τα σύνορά της.

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