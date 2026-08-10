Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Συγκλονιστικά βίντεο από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κολομβία σήμερα το πρωί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και ζημιές σε κτίρια. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.

Βίντεο καταγράφουν τη στιγμή του ισχυρού σεισμού

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» την Κολομβία, με κτίρια να σείονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει την αποτίμηση των ζημιών. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας αλλά και πέρα από τα σύνορά της.

BREAKING: Multiple buildings damaged after 7.4-magnitude earthquake struck Colombia

pic.twitter.com/d1vdz3eVvM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2026

🇨🇴 | URGENTE: DAÑOS GRAVES Y HERIDOS POR EL TERREMOTO EN COLOMBIA EN

LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGÚN EL GOBERNADOR PROVINCIAL. pic.twitter.com/rCtQxcgSfu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

🔴Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agostohttps://t.co/GkkZeAmrdn 📸: UltimaHoraCR en X pic.twitter.com/q1Sq90gbWF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

🔴Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Detalles:https://t.co/GkkZeAmrdn… pic.twitter.com/SoNv8ymtWm — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026