Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Κατέρρευσαν κτίρια, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κολομβία από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα. Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Περέιρα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας, στον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων από τον σεισμό. Ο δήμαρχος της Μανιθάλες τόνισε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό.

Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. Επίκεντρο του σεισμού είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

Εκκενώσεις κτιρίων και τραυματισμοί

Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier. Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

🇨🇴 ATENCIÓN: Fuerte sismo de magnitud preliminar 6,7 en Colombia. pic.twitter.com/RASSxEHnuG https://t.co/RASSxEHnuG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

🇨🇴🇻🇪 #ÚltimaHora SISMO DATOS OFICIALES: El Servicio Geológico de Colombia confirmó en su Boletín Actualizado 1 que el sismo percibido la mañana de este lunes tuvo una magnitud de 6,6 y una profundidad de 96 km. ❗️ EPICENTRO EN COLOMBIA: El evento sísmico se registró a las 7:34… pic.twitter.com/QtHpFfka2o — Noticia058 (@Noticia058) August 10, 2026