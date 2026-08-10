Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Κατέρρευσαν κτίρια, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές, με δεκάδες εγκλωβισμένους. Πολλές πόλεις, όπως το Κάλι, η Περέιρα και η Μανιθάλες, επλήγησαν σοβαρά, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε αεροδρόμια της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Σεισμός, Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κολομβία από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα. Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά.
  • Ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντούρα, με τη λειτουργία τους να έχει διακοπεί.
  • Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κολομβία από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα. Δεκάδες  κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Περέιρα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας, στον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων από τον σεισμό. Ο δήμαρχος της Μανιθάλες τόνισε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό.

Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. Επίκεντρο του σεισμού είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

 

Εκκενώσεις κτιρίων και τραυματισμοί

Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

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