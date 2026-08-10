Tupac Shakur: Στο εδώλιο 30 χρόνια μετά ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ράπερ – Αρχίζει η ιστορική δίκη

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Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, μία από τις πλέον διαβόητες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της μουσικής φτάνει επιτέλους σε δίκη. Η επιλογή των ενόρκων αρχίζει σήμερα, 10 Αυγούστου, στο Λας Βέγκας, με κατηγορούμενο τον Duane «Keffe D» Davis, ο οποίος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του θρυλικού ράπερ.

Ο Tupac πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ενώ επέβαινε σε BMW κοντά στο Las Vegas Strip, και υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Για τρεις δεκαετίες, η ταυτότητα των ανθρώπων που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τη δολοφονία του παρέμενε ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Ποιος είναι ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία

Ο 63χρονος σήμερα Davis φέρεται να ήταν ηγετικό στέλεχος της συμμορίας South Side Compton Crips την εποχή της δολοφονίας. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε το 2023 για ανθρωποκτονία με φονικό όπλο, με σκοπό την προώθηση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας, αναφέρει το Sky News.

Οι εισαγγελείς δεν υποστηρίζουν ότι ο Davis ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Τον κατηγορούν, όμως, ότι εξασφάλισε το όπλο και συμμετείχε καθοριστικά στην οργάνωση της επίθεσης που κατέληξε στη δολοφονία του Tupac.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν και οι ίδιες οι δημόσιες τοποθετήσεις του Davis. Στα απομνημονεύματά του, Compton Street Legend, που κυκλοφόρησαν το 2019, είχε δηλώσει ότι ήταν ένας από τους μόλις δύο εν ζωή αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας.

Η υπεράσπιση επιμένει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο Davis οργάνωσε τη δολοφονία, ενώ υποστηρίζει ότι το βιβλίο του περιέχει μυθοπλαστικά στοιχεία και γράφτηκε με τη βοήθεια συν-συγγραφέα.

Τι συνέβη τη νύχτα της δολοφονίας

Λίγες ώρες πριν δεχθεί τους μοιραίους πυροβολισμούς, ο Tupac είχε παρακολουθήσει μαζί με τον ιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight, αγώνα του Mike Tyson στο MGM Grand.

Μετά τον αγώνα, ο Tupac ενεπλάκη σε συμπλοκή με τον Orlando «Baby Lane» Anderson, μέλος των South Side Compton Crips και ανιψιό του Davis.

Αργότερα, ο Tupac και ο Knight κατευθύνονταν με μία μαύρη BMW προς νυχτερινό κέντρο, όπου ο ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί. Όταν σταμάτησαν σε κόκκινο φανάρι κοντά στο Las Vegas Strip, μία λευκή Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητό τους.

Ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Ο Knight τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο Tupac δέχθηκε πολλαπλά πυρά. Πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος πυροβόλησε τον Tupac;

Ακόμη και η πολυαναμενόμενη δίκη ενδέχεται να μην απαντήσει οριστικά στο ερώτημα που πλανάται εδώ και 30 χρόνια.

Για μεγάλο διάστημα υπήρχαν υποψίες ότι ο Anderson ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Tupac, χωρίς ποτέ να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σκοτώθηκε δύο χρόνια αργότερα σε άσχετη συμπλοκή συμμοριών στο Κόμπτον.

Σύμφωνα με όσα έχει γράψει ο Davis, ο ίδιος προμηθεύτηκε ένα πιστόλι και το πέταξε στο πίσω κάθισμα της Cadillac, χωρίς όμως να κατονομάσει ποιος πυροβόλησε.

Ένας από τους αναμενόμενους μάρτυρες, ο Denvonta Lee, έχει καταθέσει ότι ο Anderson δεν είχε καθαρό πεδίο βολής και ότι τελικά το όπλο πήρε ο Deandrae «Freaky» Smith, ο οποίος πυροβόλησε. Ο Smith έχει επίσης πεθάνει.

Από 35 έως 45 μάρτυρες στο δικαστήριο

Η δίκη διεξάγεται στο Clark County District Court του Λας Βέγκας, με δικαστή την Carli Kierny, και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα θα αφιερωθεί στην επιλογή των ενόρκων και στη συνέχεια θα αρχίσει η παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εισαγγελείς αναμένεται να καλέσουν 35 έως 45 μάρτυρες, από ανθρώπους που είδαν τον Tupac λίγο πριν από τους πυροβολισμούς μέχρι πρώην αστυνομικούς, ερευνητές και πρόσωπα που κινούνταν στους κύκλους του θύματος και του κατηγορουμένου.

Στη λίστα των μαρτύρων περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην δήμαρχος του Λας Βέγκας, Oscar Goodman, καθώς και μέλη της οικογένειας του Tupac Shakur.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Leonard Jefferson, ο άνθρωπος που φωτογράφισε τον Tupac μέσα στην BMW λίγο πριν από τη δολοφονία του, δημιουργώντας αυτό που θεωρείται η τελευταία γνωστή φωτογραφία του ράπερ εν ζωή.

Θα καταθέσει ο «Suge» Knight;

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι εάν θα εμφανιστεί ως μάρτυρας ο Marion «Suge» Knight, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στον Tupac όταν άνοιξαν πυρ.

Ο Knight εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 28 ετών στην Καλιφόρνια για διαφορετική υπόθεση ανθρωποκτονίας και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να καταθέσει εναντίον του Davis.

Η κατάθεσή του, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς είναι ένας από τους ελάχιστους εν ζωή ανθρώπους που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων εκείνης της νύχτας.

Τριάντα χρόνια αναμονής για την οικογένεια του Tupac

Η δίκη αποτελεί ιστορική στιγμή για την οικογένεια του Tupac, η οποία περίμενε επί δεκαετίες να δει κάποιον να λογοδοτεί για τη δολοφονία του.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, μόλις έξι μήνες μετά τον Tupac, δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες και ο μεγάλος μουσικός αντίπαλός του, The Notorious B.I.G. (Christopher Wallace). Και εκείνη η δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη.

Τρεις δεκαετίες μετά τους πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας, η δίκη του Davis μπορεί πλέον να δώσει απαντήσεις για μία από τις πιο πολυσυζητημένες δολοφονίες στην ιστορία της hip-hop.