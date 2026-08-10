Νίκος Καλογερόπουλος: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου.
Ο δημοφιλής ηθοποιός άφησε την Κυριακή την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά «Το σπίτι του ηθοποιού».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το Σπίτι του Ηθοποιού”.
ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719
Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».