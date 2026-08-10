Φωτιά στον Κουβαρά: Βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν ηλικιωμένη από το σπίτι της

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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στον Κουβαρά λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στον Κουβαρά ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, αλλά και άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα του 112.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, καταγράφονται οι αστυνομικοί την ώρα που μπαίνουν στο σπίτι μίας ηλικιωμένης γυναίκας με κινητικά προβλήματα, την ώρα που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της.

«Ελάτε γρήγορα να προλάβουμε να σβήσουμε και τη φωτιά», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνέδραμαν στην προστασία των πολιτών, στην εκκένωση οικισμών, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.