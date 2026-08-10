Φωτιά στον Κουβαρά: Βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν ηλικιωμένη από το σπίτι της

Στον Κουβαρά εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά το πρωί της Δευτέρας (10/8), προκαλώντας αγωνία στους κατοίκους και απαιτώντας την άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ συνέδραμαν στην εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού και διέσωσαν μία ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, εν μέσω των φλογών.

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Κοινωνία

αστυνομικός Κουβαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στον Κουβαρά το πρωί της Δευτέρας (10/8), με ισχυρές δυνάμεις Πυροσβεστικής και Αστυνομίας να σπεύδουν για τον περιορισμό της και την εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού.
  • Συγκλονιστικό βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει αστυνομικούς να απομακρύνουν ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της στον Κουβαρά, με τις φλόγες να έχουν φτάσει στην αυλή της.
  • Συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα συνέδραμαν στην προστασία των πολιτών, στην εκκένωση οικισμών, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στον Κουβαρά λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

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Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στον Κουβαρά ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, αλλά και άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα του 112.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, καταγράφονται οι αστυνομικοί την ώρα που μπαίνουν στο σπίτι μίας ηλικιωμένης γυναίκας με κινητικά προβλήματα, την ώρα που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της.

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«Ελάτε γρήγορα να προλάβουμε να σβήσουμε και τη φωτιά», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός.

Δείτε το βίντεο:

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Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνέδραμαν στην προστασία των πολιτών, στην εκκένωση οικισμών, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

 

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