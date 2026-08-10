Τροπική καταιγίδα Dolphin: Εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα – Τουλάχιστον 15 νεκροί στις Φιλιππίνες

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Κίνα καθώς η τροπική καταιγίδα Ντόλφιν (Dolphin) σαρώνει την περιοχή με καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις λίγες ώρες μετά το πέρασμά της ως τυφώνας.

Παράλληλα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που πυροδότησε το σύστημα στις Φιλιππίνες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους.

Καταρρακτώδεις βροχές και εκκενώσεις

Αν και οι αρχές υποβάθμισαν τον Ντόλφιν σε τροπική καταιγίδα, συνεχίζουν να προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις, σοβαρές πλημμύρες και κίνδυνο κατολισθήσεων έως την Τετάρτη, καθώς το καιρικό σύστημα μετακινείται βόρεια.

Για τη Δευτέρα προβλέπονταν έντονες βροχοπτώσεις στις επαρχίες Σανντόνγκ, Χενάν, Χουμπέι, Ανχουί, Τζιανγκσού, Τζετσιάνγκ, καθώς και στην πόλη της Σαγκάης.

Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις εξωτερικές δραστηριότητες, ενώ κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα παραμένουν κλειστά, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Disneyland, της Legoland, αλλά και παρατηρητηρίων κατά μήκος της λεωφόρου Μπαντ στη Σαγκάη.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα 9χρονο αγόρι από την πόλη Ουενλίνγκ της επαρχίας Τζετσιάνγκ αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τη θάλασσα. Μέχρι στιγμής, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει άλλες απώλειες.

Σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν, ο Ντόλφιν διατηρούσε το πρωί μέγιστους σταθερούς ανέμους 65 χλμ./ώρα και συνέχιζε να εξασθενεί.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας ανέφερε ότι η καταιγίδα κινούνταν βορειοδυτικά με ταχύτητα 15 έως 20 χλμ./ώρα, με την προοπτική να συνεχίσει να εξασθενεί μέχρι τη διάλυσή της.

Ο Ντόλφιν έφτασε στην ξηρά το βράδυ της Κυριακής στην πόλη Ταϊτσού της επαρχίας Τζετσιάνγκ, φέρνοντας ανέμους που έφταναν τα 151 χλμ./ώρα, αφού προηγουμένως είχε προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV μετέδωσε ότι στην πόλη Γιουετσίνγκ της επαρχίας Τζετσιάνγκ, οι αρχές αναζητούσαν εγκλωβισμένους σε πλημμυρισμένα σπίτια και άρχισαν να απομακρύνουν σπασμένα κλαδιά από τους δρόμους.

Πριν την έλευση του τυφώνα:

Τα δύο αεροδρόμια της Σαγκάης ακύρωσαν περισσότερες από 1.300 πτήσεις .

. Στην πόλη Ουεντσού, οι αρχές μετέφεραν περίπου 900.000 κατοίκους και άνοιξαν περισσότερα από 1.000 καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

και άνοιξαν περισσότερα από έκτακτης ανάγκης. Περίπου 390.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην πόλη Ταϊτσού.

εκκένωσαν τα σπίτια τους στην πόλη Ταϊτσού. Στην παραθαλάσσια επαρχία Φουτσιάν, οι λιμενικές αρχές ανέστειλαν δεκάδες δρομολόγια επιβατηγών φέρι και σταμάτησαν περισσότερα από 100 υπεράκτια κατασκευαστικά έργα.

Η καταιγίδα διανύει μια τεράστια απόσταση 6.000 χιλιομέτρων πριν χτυπήσει την ξηρά, γεγονός που υποδηλώνει διάρκεια ζωής υπερτριπλάσια από αυτή ενός μέσου τυφώνα, σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CCTV.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων στις Φιλιππίνες

Αν και ο Ντόλφιν δεν έπληξε απευθείας τις Φιλιππίνες, ενίσχυσε τους εποχικούς μουσώνες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στο βόρειο νησιωτικό σύμπλεγμα Λουσόν.

Μια κατολίσθηση καταπλάκωσε τρία σπίτια το βράδυ της Κυριακής στην ορεινή τουριστική πόλη Μπαγκίο, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι πέντε εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονταν τη Δευτέρα παρά τις περιοδικές βροχοπτώσεις. Τρία άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τους διασώστες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι θάνατοι από την κατολίσθηση ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 15, έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα καταρρακτωδών βροχών, πλημμυρών και μιας τροπικής καταιγίδας στην περιοχή του βορείου Λουσόν, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της κυβέρνησης.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις έντονες βροχές των μουσώνων και τις πλημμύρες, εκ των οποίων περίπου 98.000 εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους.

Περίπου 58.000 από τους εκτοπισμένους κατέφυγαν σε περίπου 642 κυβερνητικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο Λόρενς Μίνα από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Στα ανοιχτά της Ιαπωνίας η τροπική καταιγίδα Τσαν-χομ

Την ίδια ώρα, η τροπική καταιγίδα Τσαν-χομ (Chan-hom) κατευθυνόταν προς τις ακτές της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό.

Το πρωί της Δευτέρας, η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους έντασης 83 χλμ./ώρα και, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, προβλεπόταν να ενισχυθεί ελαφρώς πριν φτάσει στην ξηρά μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης.

Με πληροφορίες από: Associated Press, BBC