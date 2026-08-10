Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου με άλμα στα 8.26 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ανδρών-Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος αθλητής, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τρία τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εξασφάλισε την πρόκριση με ένα άλμα 8,26 μέτρων στη δεύτερη προσπάθειά του, ξεπερνώντας το όριο των 8,15 μέτρων.

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Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Ανδρών-Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ.
  • Ο 28χρονος άλτης χρειάστηκε μόλις δύο άλματα στον προκριματικό, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό.
  • Στο δεύτερο άλμα του «πέταξε» στα 8,26 μέτρα, πιάνοντας το όριο πρόκρισης των 8,15 μέτρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι «τεράστιος» αθλητής και το απέδειξε για ακόμη μία φορά καθώς προκρίθηκε στον τελικό του μήκους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

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Ο 28χρονος άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις δύο άλματα στον προκριματικό, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό.

 

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Ο Τεντόγλου σημείωσε 7,78 μέτρα στην πρώτη προσπάθειά του, ωστόσο στο δεύτερο άλμα του «πέταξε» στα 8,26 μέτρα και προκρίθηκε στον αυριανό (11/8) τελικό του αγωνίσματος, καθώς έπιασε το όριο πρόκρισης, που είχε οριστεί στα 8,15 μέτρα.

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