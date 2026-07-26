«Μυθικός» Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,66 μ. και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, όπου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, δείχνοντας έτοιμος για τις επερχόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

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Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό του μήκους, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο.
  • Η επίδοση των 8,66 μ. επιτεύχθηκε στην τρίτη του προσπάθεια με επιτρεπτό άνεμο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούης Τσάτουμας την 1η Ιουνίου 2007.
  • Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, δείχνοντας έτοιμος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και έχοντας ήδη την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος «πέταξε» στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό του μήκους, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε με αυτή την επίδοσή του ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με προσπάθεια στα 8,52 μέτρα (άνεμος +1,1 μ./δ.), επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων, ξεπερνώντας τα 8,48 μ. που είχε σημειώσει ο ίδιος το 2021. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της καριέρας του.

Στη δεύτερη προσπάθειά του προσγειώθηκε επίσης στα 8,66 μέτρα, ωστόσο ο ευνοϊκός άνεμος (+2,7 μ./δ.) δεν επέτρεψε την επίσημη καταγραφή της επίδοσης για στατιστικούς σκοπούς.

Η επιβεβαίωση ήρθε αμέσως μετά, όταν στην τρίτη του προσπάθεια πέτυχε εκ νέου άλμα στα 8,66 μέτρα, αυτή τη φορά με επιτρεπτό άνεμο, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούης Τσάτουμας την 1η Ιουνίου 2007.

Ο τελικός βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τον κορυφαίο Έλληνα άλτη να δείχνει έτοιμος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, έχοντας ήδη σημειώσει φέτος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα.

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