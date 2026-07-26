Τσουκαλάς: « Η κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ των funds – Την πόρτα που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ την έκαναν λεωφόρο κερδοσκοπίας μέσα από τους πλειστηριασμούς»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατά την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματος για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε τόσο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και ασφαλιστικού συστήματος όσο και σε ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης, οικονομικής πολιτικής, ιδιωτικού χρέους και εξωτερικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των συνταξιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποστηρίζοντας ότι αυτές συνοδεύονται από συγκεκριμένη δημοσιονομική τεκμηρίωση. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης ως προς την ιεράρχηση των δημόσιων δαπανών, τον τρόπο αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που, σύμφωνα με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, θα ενισχύσουν την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και της λειτουργίας της αγοράς.

Τέλος, διατύπωσε τις απόψεις του για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τον τρόπο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, παρουσιάζοντας συνολικά την επιχειρηματολογία του κόμματος σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα της δημόσιας συζήτησης.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη 13η σύνταξη, ο κ. Τσουκαλάς, παρέπεμψε σε χθεσινή τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη στην ΕΡΤ, «όπου λέει ότι δεν είναι μέτρο αναπτυξιακό, γι’ αυτό και δεν τη δίνουν. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι οι συνταξιούχοι δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία και το ομολογούν».

Επανέλαβε ότι η σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα κοστολογημένη, εξηγώντας:

«Είναι ίδια κοστολόγηση με αυτή που κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απλά δεν αφαιρεί τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, που είναι 600 εκατ. και είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στο κράτος και στον ΕΦΚΑ. Δεν αφαιρεί, επίσης, τα 100 εκατ. για τα αναδρομικά συντάξεων και που δεν υπάρχουν μέσα στη 13η.

Άρα, η 13η σύνταξη είναι συνολικά 1,8 δισ. ευρώ καθαρή δαπάνη . Από αυτά, 540 εκατομμύρια δίνει ήδη η κυβέρνηση με τα 300 ευρώ. Άρα αυτό που μένει είναι 1,26 δισ. ευρώ. Από αυτά, εμείς λέμε την πρώτη χρονιά 420 εκατ., ποσό που υπάρχει στον σημερινό δημοσιονομικό χώρο, και τα υπόλοιπα 840 εκατ. τον τρίτο χρόνο της νέας διακυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, συμφωνεί με την κοστολόγησή μας. Απλά προσπαθεί με αλχημείες να μπερδέψει τα πράγματα».

Στάθηκε, δε, στην προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2018 για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, μέτρο που ουδέποτε κοστολόγησε:

«Η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου ήταν πολλά δισ. ευρώ, διότι μείωνε τις μελλοντικές συντάξεις κατά 30% για όλα τα επόμενα τριάντα χρόνια. Αντίστοιχα, μείωνε εφάπαξ και επικουρικές, ενώ παρέμβαινε και στις αναπηρικές συντάξεις, τις οποίες εμείς τις αποκαθιστούμε, διότι δεν μιλάμε μόνο για 13η σύνταξη, αλλά και για επαναφορά του ΕΚΑΣ για 400.000 χαμηλούς συνταξιούχους, αναλογική σύνταξη, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, αύξηση σε αναπηρικές συντάξεις από 100 έως 112 ευρώ αφού δεν θα υπάρχει ποινή στην εθνική σύνταξη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων, τονίζοντας:

«Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει δημοσιονομικό χώρο, αλλά είδαμε προ τεσσάρων ημερών τον κ. Πιερρακάκη να ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και να βρίσκει 23 δισ. ευρώ με μια ομιλία. Είναι θαυματοποιός! Την ίδια στιγμή που μια μέρα πριν έλεγαν ότι δεν έχουμε φράγκο και ότι είμαστε ανεύθυνοι με τις προτάσεις μας, βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και εξαγγέλλει αυτά.

Ο κανονισμός που υπάρχει για το ΕΠΑ λέει ότι ένα εξάμηνο πριν λήξει η κάθε θητεία του, θα πρέπει να γίνει απολογισμός. Για το 2025, η προθεσμία έληξε και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολογισμό και δεν μας λέει πού πήγαν τα λεφτά του προηγούμενου ΕΠΑ. Εδώ υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια.

Η κυβέρνηση είχε μήπως κοστολογήσει τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τη ζημία από τα απανωτά σκάνδαλα; Όχι, αλλά τους πειράζουν οι συνταξιούχοι. Γιατί, προφανώς, τα χρήματα αυτά θα λείψουν από κάποιες απευθείας αναθέσεις που δίνουν στους δικούς τους ».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου επέστρεψε τα βέλη του προς την κυβέρνηση, η οποία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για ρητορική Τσίπρα:

«Ο κ. Τσίπρας δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλά για τις συντάξεις, διότι έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο πιστά τηρεί η Νέα Δημοκρατία. Αν κάποιο κόμμα κράτησε την πολιτική Τσίπρα, ειδικά στα κόκκινα δάνεια και τις συντάξεις, είναι η Νέα Δημοκρατία.

Έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη με την ακρίβεια. Τα πλεονάσματα του Τσίπρα τα επανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Τα χαρακτήριζαν κακά και έφεραν μεγαλύτερα. Εμείς μιλάμε για ΕΚΑΣ που το κατήργησε ο κ. Τσίπρας, μιλάμε κανόνες στα funds που τα έφερε ο κ. Τσίπρας και η ΝΔ τα απογείωσε. Έκαναν κριτική το 2017 για τα funds και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πόρτα που τους άνοιξε ο Τσίπρας την έκαναν λεωφόρο κερδοσκοπίας. Οπότε η Νέα Δημοκρατία ανταγωνίζεται πολύ καλά τον κ. Τσίπρα.

Εμείς είμαστε οι μόνοι που ό,τι λέμε το κοστολογούμε. Ένα κοινό που έχει ο Πρωθυπουργός με τον κ. Τσίπρα είναι ότι και οι δύο δεν κοστολόγησαν τίποτα για να γίνουν Πρωθυπουργοί».

Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, που βρέθηκε στο πάνελ, αναφέρθηκε στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά «που συγκράτησε τη χώρα από την έξοδό της από το ευρώ», με τον κ. Τσουκαλά, να απαντά:

«Επικαλείστε τον Αντώνη Σαμαρά; Μιλάτε σοβαρά; Όταν επικαλείστε, να σκέφτεστε και τι κριτική έχει ασκήσει για τις υποκλοπές, για τα εθνικά θέματα, για την οικονομία.

Στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Σαμαράς σας ασκεί δριμεία κριτική και σας λέει ότι έχετε φάει εκατό γκολ από την Τουρκία. Εμείς κάνουμε αυτήν την αντιπολίτευση με συνέπεια πολλά χρόνια και λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είχε λάθος στρατηγική και, δυστυχώς, επί των ημερών της, άλλαξε δραματικά ο συντελεστής ισχύος Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορές του Κώστα Τσουκαλά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και την υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει ένα «ρωμαλέο πρόγραμμα με οκτώ σημεία»:

«Εμείς λέμε καθαρά ότι δεν υπάρχει τετραγωνισμός του κύκλου για να διασφαλιστούν ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των funds και των δανειοληπτών, όπως λέει παράδειγμα το ΕΛΑΣ. Ή θα είσαι με το δημόσιο συμφέρον και τους δανειοληπτες ή θα είσαι με τα funds, όπως η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση με το «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» ψήφισε να μην φορολογούνται για μια σειρά διαδικαστικών πράξεων τα funds που έχουν ΑΦΜ σε άλλη χώρα. Άρα, εδώ πράγματι υπάρχει μια κερδοσκοπία και μια υπερκερδοφορία η οποία δεν φορολογείται. Δεν είναι, λοιπόν, λογικό να φορολογηθεί η μεσαία τάξη, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη και να πληρώσουν όσοι έχουν υπερκέρδη.

Εμείς μιλάμε για επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας, περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα με το τίμημα που το δάνειο πουλήθηκε, δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη, όταν ένα δάνειο πουλιέται ή μεταπωλείται, διότι έχουμε και πωλήσεις σε δευτερογενή αγορά.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός πρέπει να γίνει πια υποχρεωτικός, διότι οι πιο πολλές αιτήσεις απορρίπτονται, διότι δεν απαντάνε καν οι servicers. Την εμπορική αξία την εκτιμούν οι ίδιοι οι πιστωτές και με αλχημείες διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμία διαγραφή οφειλής.

Εμείς λέμε επίσης ότι δεν μπορεί, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση ενός fund με ένα δανειολήπτη, ταυτόχρονα να του σκάνε διαταγή πληρωμής και πρόγραμμα πλειστηριασμού, να τον έχουν δηλαδή να διαπραγματεύεται με το πιστόλι στον κρόταφο. Θα πρέπει να μπουν ποινές με ακυρότητα διαταγής πληρωμής και απώλεια τόκων υπερημερίας. Να νιώσουν στην τσέπη τους, ότι θα κινδυνέψει η κερδοφορία τους. Μόνο έτσι θα σταματήσει αυτός ο «τσαμπουκάς» που βλέπουμε σήμερα.

Αυτή τη βούληση το ΠΑΣΟΚ την έχει δείξει. Το 2010, με το τραπεζικό σύστημα απέναντι και εν μέσω κρίσης, φέραμε το νόμο 3869, ο οποίος έσωσε 350.000 δανειολήπτες».

Απάντησε, κλείνοντας, στην αναφορά του κ. Ρωμανού περί προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω του φορέα αναδιάρθρωσης:

«Να τον ενημερώσουμε ότι αυτός ο φορέας παίρνει τα ακίνητα την ιδιοκτησία των οποίων χάνουν οι δανειολήπτες, όταν πτωχεύουν, και μένουν εκεί ως ενοικιαστές. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτό με την προστασία πρώτης κατοικίας που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι προστασία πρώτης κατοικίας να είσαι ενοικιαστής;».