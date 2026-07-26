Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα – Δείτε βίντεο αναγνώστη από την επιχείρηση κατάσβεσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την Κυριακή 26/07 στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι της Κυριακής 26/07, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεωνς.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικοπτερο και 5 αεροσκάφη.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσκόλευε την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα .Δεν υπήρχαν πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.