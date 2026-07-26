Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα – Δείτε βίντεο αναγνώστη από την επιχείρηση κατάσβεσης

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φωτιά στη Φθιώτιδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την Κυριακή 26/07 στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.
  • Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την Κυριακή 26/07 στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι της Κυριακής 26/07,  με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεωνς.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος  43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης  ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικοπτερο και 5 αεροσκάφη.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσκόλευε την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα .Δεν υπήρχαν πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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