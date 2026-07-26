Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Καλλιδρομο του Δήμου Ελατειας -Αμφίκλειας, στη Φθιώτιδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικοπτερο και 5 αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα .Δεν υπάρχουν πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Και όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας .

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.