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Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά έχει ξεσπάσει  σε δασική έκταση στο όρος Καλλιδρομο του Δήμου Ελατειας -Αμφίκλειας, στη Φθιώτιδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις  12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος  43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης  ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικοπτερο και 5 αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα .Δεν υπάρχουν πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Και όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας .

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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