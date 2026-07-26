Κωνσταντίνος Τασούλας για την απόφαση της UNESCO: Πρόκειται για μία μεγάλη διεθνή επιτυχία

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Δεξίωση, Κωνσταντίνος Τασούλας, Προεδρικό Μέγαρο, διπλωματικό σώμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Όλυμπος εγγράφηκε ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε την ένταξη «μία μεγάλη διεθνή επιτυχία», τονίζοντας την παγκόσμια προβολή και προστασία που αποκτά ο Όλυμπος.
  • Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για την εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε:

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«Ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, η UNESCO, αποφάσισε ομόφωνα συνεδριάζοντας στη Νότιο Κορέα να εγγράψει τον Όλυμπο στον περιζήτητο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις» (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

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Σημειώνεται πως ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

 

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