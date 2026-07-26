Χανιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 75χρονης – Έφυγε για να πάει στην εκκλησία και δεν επέστρεψε

Η οικογένεια της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά περνά ώρες αγωνίας, καθώς η ηλικιωμένη αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου.
  • Η Αιμιλία Γεωργαλάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην περιοχή της Νέας Χώρας, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει την 75χρονη ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμμή SOS 1065.

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Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε.

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος περίπου 1,62 μέτρα και είναι αδύνατη. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει την 75χρονη ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμμή SOS 1065, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

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