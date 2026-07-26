Χανιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 75χρονης – Έφυγε για να πάει στην εκκλησία και δεν επέστρεψε

Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε.

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος περίπου 1,62 μέτρα και είναι αδύνατη. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει την 75χρονη ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμμή SOS 1065, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.