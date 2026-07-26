Soyuz MS-28: Επέστρεψε στις στέπες του Καζακστάν το διαστημόπλοιο έπειτα από 241 ημέρες

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Έπειτα από οκτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το Soyuz MS-28 με τα τρία μέλη πληρώματος, επέστρεψε με ασφάλεια στις στέπες του Καζακστάν.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικαέβ επέστρεψαν στη γη μετά από 241 ημέρες σε τροχιά, μετά την ομαλή προσγείωση της κάψουλας Soyuz με τη βοήθεια αλεξιπτώτου σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή νοτιοανατολικά της πόλης Τζεζκαζγκάν.

Για τον Γουίλιαμς και τον Μικαέβ, η αποστολή αποτέλεσε την πρώτη διαστημική πτήση της καριέρας τους, ενώ για τον Κουντ-Σβερτσκόφ ήταν η δεύτερη παρουσία του στον τροχιακό σταθμό.

Μετά την προσγείωση τους και τα τρία μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Καραγκάντα. Από εκεί, ο Γουίλιαμς αναχώρησε για το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο Χιούστον, ενώ οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στη βάση εκπαίδευσής τους στο Star City, έξω από τη Μόσχα.

Διαστημική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας στον ISS

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η διαστημική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας συνεχίζεται παρά τις έντονες πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο πρώην αντίπαλοι της διαστημικής κούρσας του Ψυχρού Πολέμου εξακολουθούν να συνεργάζονται στον ISS, με Αμερικανούς και Ρώσους αστροναύτες να μεταφέρονται στον σταθμό με διαστημόπλοια και των δύο χωρών.

Η σχέση Ουάσινγκτον–Μόσχας επηρεάστηκε σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ωστόσο η λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού παραμένει ένας από τους λίγους τομείς όπου η συνεργασία συνεχίζεται.

Στις 14 Ιουλίου, ένα νέο πλήρωμα αποτελούμενο από τον αστροναύτη της NASA Ανίλ Μένον και τους κοσμοναύτες της Roscosmos Πιότρ Ντουμπρόβ και Άννα Κικίνα έφτασε στον ISS για αποστολή διάρκειας οκτώ μηνών. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Ρωσία μέσω συμφωνίας μίσθωσης.

Την εκτόξευση παρακολούθησε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Μπαϊκονούρ εδώ και οκτώ χρόνια.

Το νέο πλήρωμα εντάχθηκε στην Expedition 75 του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, μαζί με τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, την αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας Σοφί Αντενό και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αντρέι Φεντιάεφ.