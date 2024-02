Σελήνη: Τις πρώτες φωτογραφίες από τον νότιο πόλο της Σελήνης έστειλε το διαστημόπλοιο «Οδυσσέας» – ΦΩΤΟ

Το διαστημόπλοιο Odysseus της Intuitive Machines έστειλε τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου κανένα άλλο σκάφος δεν είχε προσσεληνωθεί ποτέ και η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία μοιράστηκε δύο από τις φωτογραφίες στο Twitter.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή είναι της NASA και ότι είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική υπηρεσίας διαστήματος συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρία για τέτοια αποστολή.

Την εικόνα κατέγραψε ο δορυφόρος Lunar Reconnaissance Orbiter. Το βέλος δείχνει το ίχνος του @Int_Machines’ Odysseus στη Σελήνη στις 24 Φεβρουαρίου, από ύψος περίπου 90 χιλιομέτρων. Ο Odysseus είναι το πρώτο αμερικανικό διαστημικό σκάφος που προσγειώνεται στη Σελήνη, μετά το Apollo 17 το 1972.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter captured this image of @Int_Machines’ Odysseus on the Moon on Feb. 24 from an altitude of about 56 miles (90 km). Odysseus is the first U.S. spacecraft to land on the Moon since Apollo 17 in 1972. https://t.co/9cAXxuDX7F pic.twitter.com/UCEL8Iar9B

— NASA Moon (@NASAMoon) February 26, 2024