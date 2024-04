ΕΕ: Συνάντηση με τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας είχε ο Μπορέλ στο Ριάντ

Συνάντηση με τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, πραγματοποίησε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, στο Ριάντ σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Καλή συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας με τον Χακάν Φιντάν. Η συνεργασία και η δέσμευσή μας πρέπει να συνεχιστεί. Συμφωνήσαμε ότι είναι επείγον να αντιμετωπίσουμε περιφερειακά ζητήματα και ειδικότερα να τερματίσουμε τα δεινά στη Γάζα» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

