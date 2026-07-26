Κέρκυρα: Εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη και τσιγάρα πάνω σε χαρτοπετσέτα στη Λευκίμμη – ΦΩΤΟ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25/06 στην περιοχή Αλυκές Λευκίμμης στην Κέρκυρα, όταν πολίτες εντόπισαν ύποπτα αντικείμενα για εμπρησμό.
  • Όπως αναφέρει η Μουσική Καλλιτεχνική Μουσική Ένωση Λευκιμμαίων, «Στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με βενζίνη καθώς και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε χαρτοπετσέτα».
  • Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία μετέβη στο χώρο και πραγματοποίησε αυτοψία, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/06) στην περιοχή Αλυκές Λευκίμμης στην Κέρκυρα, όταν πολίτες εντόπισαν ύποπτα αντικείμενα για εμπρησμό, σε χώρο στάθμευσης του λιμανιού.

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Όπως μεταδίδει το corfutvnews.gr, αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και καταγγέλθηκε δημοσίως μέσω social media το περίεργο αυτό περιστατικό με τα ύποπτα ευρήματα.

Τι αποκαλύπτουν αυτόπτες μάρτυρες

Η καταγγελία που έγινε από τη Μουσική Καλλιτεχνική Μουσική Ένωση Λευκιμμαίων, αναφέρει:

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«Απόπειρα πρόκλησης πυρκαγιάς. Σήμερα (Σάββατο) κατά τις μεσημβρινές ώρες, οι Αλυκές Λευκίμμης βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα περιστατικό που προκαλεί οργή, ανησυχία και βαθύ προβληματισμό. Στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με βενζίνη καθώς και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε χαρτοπετσέτα. Αμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία μετέβη στο χώρο και πραγματοποίησε αυτοψία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που αναφέρουν ότι όχημα παρέμεινα για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, κατά το χρονικό διάστημα πριν τον εντοπισμό των αντικειμένων».

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