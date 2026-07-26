Κορινθία: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε καφενείο έπειτα από μια «τρελή» πορεία – Δείτε εικόνες από το σημείο

Τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (26/07) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα ακολούθησε μία μάλλον «τρελή» πορεία μέχρι που κατέληξε στην πρόσοψη καφενείου που βρέθηκε στον… δρόμο του.
Στο καφενείο που ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως φυσικά και στο αυτοκίνητο.
Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr., οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το σημείο. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.