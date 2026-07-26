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Κορινθία: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε καφενείο έπειτα από μια «τρελή» πορεία – Δείτε εικόνες από το σημείο

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήταν ξημερώματα Κυριακής 26/07 στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο μπήκε σε καφενείο.
  • Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, ακολούθησε μία «αξιοπερίεργη» πορεία και κατέληξε στην πρόσοψη κλειστού καφενείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το σημείο, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (26/07) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα ακολούθησε μία μάλλον «τρελή» πορεία μέχρι που κατέληξε στην πρόσοψη καφενείου που βρέθηκε στον… δρόμο του.

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Στο καφενείο που ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως φυσικά και στο αυτοκίνητο.

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr., οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το σημείο. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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