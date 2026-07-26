Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων: «Αδειάζουν» Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αυξημένη κίνηση, το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη η επιβατική κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής από εκδρομείς και αδειούχους του Ιουλίου.

Μόνον την Παρασκευή 24/07 από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αναχώρησαν συνολικά 50.917 επιβάτες. Σύμφωνα με το Λιμενικό και τα στοιχεία των προκρατήσεων, το Σάββατο 25/07 αναχώρησαν από τα λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες και η εικόνα για σήμερα, Κυριακή 26/07 είναι σχεδόν ίδια, με την αναχώρηση 25.361 επιβατών.

Ανάρπαστα τα νησιά του Αργοσαρωνικού…

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρωνικό. Συνολικά, έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 55 αναχωρήσεις πλοίων προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν νησιά όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι για μονοήμερες ή σύντομες αποδράσεις, λόγω της μικρής απόστασης από την Αττική και του χαμηλότερου κόστους μετακίνησης.

Με τις πληρότητες στο 100%

Αυξημένη, όμως, είναι και η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, καθώς και στα ΚΤΕΛ Κηφισού με τις πληρότητες στα λεωφορεία να αγγίζουν το 100%. Δεν αποκλείεται και η προσθήκη έκτακτων δρομολογίων ανάλογα με την αυξημένη ροή του επιβατικού κοινού.

Περιμένοντας στα διόδια των Μαλγάρων…

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 26/07 καταγράφεται αυξημένη και η έξοδος των Θεσσαλονικέων με τα αυτοκίνητα να δημιουργούν ουρές στα διόδια των Μαλγάρων. Σε κάποιες δε περιπτώσεις η «αναμονή» στα διόδια έφτανε και το ένα τέταρτο της ώρας. Ανάλογη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, αλλά και στα διόδια της Ανάληψης, προς Καβάλα.