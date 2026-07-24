Γεμάτα αποχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας

Η αναχώρηση των αδειούχων του Ιουλίου από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας πραγματοποιείται με αυξημένη επιβατική κίνηση, καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου προς τα νησιά. Οι πληρότητες των πλοίων είναι υψηλές, με χιλιάδες ταξιδιώτες να επιβιβάζονται για Κυκλάδες, Αργοσαρωνικό και άλλα νησιά του Αιγαίου.

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Λιμάνι Πειραιά, Έξοδος αδειούχων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αυξημένη επιβατική κίνηση πραγματοποιείται η αναχώρηση των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς κορυφώνεται το τελευταίο κύμα εξόδου προς τα νησιά.
  • Εκατοντάδες ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τις Κυκλάδες, τον Αργοσαρωνικό και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με τις λιμενικές αρχές να συνιστούν έγκαιρη προσέλευση στις πύλες αναχώρησης.
  • Η πληρότητα των πλοίων αγγίζει το 100% για τον Αργοσαρωνικό και το 98% για Κυκλάδες/Αιγαίο, ενώ πάνω από 100.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα από τα λιμάνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αυξημένη επιβατική κίνηση πραγματοποιείται η αναχώρηση των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς κορυφώνεται το τελευταίο κύμα εξόδου προς τα νησιά.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες ταξιδιώτες προσέρχονται στα λιμάνια προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό κυρίως τις Κυκλάδες, τον Αργοσαρωνικό και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται εγκαίρως στις πύλες αναχώρησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η κίνηση και τα ποσοστά αναχωρήσεων των αδειούχων στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα αυξημένα με υψηλές πληρότητας στα πλοία, ενώ τα επίσημα στοιχεία και οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Λιμενικού Σώματος δίνονται συγκεντρωτικά ανά τριήμερο και περίοδο αιχμής.

Στοιχεία Κίνησης Λιμένων

Η πληρότητα των πλοίων με δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό αγγίζει το 100% ενώ εκείνων που σαλπάρουν για τις Κυκλάδες και το Αιγαίο έχει ανέλθει στο 98%. 

Πάνω από 100.000 ταξιδιώτες υπολογίστηκε ότι έχουν αναχωρήσει μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου και Αργοσαρωνικού.
ενώ δεκάδες είναι οι καθημερινές αναχωρήσεις συμβατικών πλοίων και ταχύπλοων προς Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Αργοσαρωνικό.

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