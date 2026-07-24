Γεμάτα αποχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας

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Με αυξημένη επιβατική κίνηση πραγματοποιείται η αναχώρηση των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς κορυφώνεται το τελευταίο κύμα εξόδου προς τα νησιά.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες ταξιδιώτες προσέρχονται στα λιμάνια προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό κυρίως τις Κυκλάδες, τον Αργοσαρωνικό και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται εγκαίρως στις πύλες αναχώρησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η κίνηση και τα ποσοστά αναχωρήσεων των αδειούχων στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα αυξημένα με υψηλές πληρότητας στα πλοία, ενώ τα επίσημα στοιχεία και οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Λιμενικού Σώματος δίνονται συγκεντρωτικά ανά τριήμερο και περίοδο αιχμής.

Στοιχεία Κίνησης Λιμένων

Η πληρότητα των πλοίων με δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό αγγίζει το 100% ενώ εκείνων που σαλπάρουν για τις Κυκλάδες και το Αιγαίο έχει ανέλθει στο 98%.

Πάνω από 100.000 ταξιδιώτες υπολογίστηκε ότι έχουν αναχωρήσει μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου και Αργοσαρωνικού.

ενώ δεκάδες είναι οι καθημερινές αναχωρήσεις συμβατικών πλοίων και ταχύπλοων προς Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Αργοσαρωνικό.