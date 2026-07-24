Κρατικός «Τειρεσίας»: Έρχεται ψηφιακό «σκανάρισμα» πολιτών και επιχειρήσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής και πιστοληπτικής εικόνας πολιτών και επιχειρήσεων προωθούν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο νέος μηχανισμός, που ήδη αποκαλείται «κρατικός Τειρεσίας», θα συγκεντρώνει στοιχεία από φορείς του Δημοσίου, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα της οικονομικής κατάστασης κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.

Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης σχετικής βεβαίωσης μέσα σε 24 ώρες, έπειτα από ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός

Ο κρατικός «Τειρεσίας» θα έχει αντίστοιχο ρόλο με το ιδιωτικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με τη βασική διαφορά ότι τα δεδομένα θα προέρχονται αποκλειστικά από υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από:

τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,

τα ασφαλιστικά ταμεία,

τους δήμους,

τα περιουσιακά στοιχεία,

τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο,

το ιστορικό εξυπηρέτησης οφειλών.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα διαμορφώνεται μια συνολική αξιολόγηση της οικονομικής συμπεριφοράς και της πιστοληπτικής εικόνας κάθε πολίτη ή επιχείρησης.

Έξι βαθμίδες για πολίτες – Δέκα για επιχειρήσεις

Το νέο σύστημα θα κατατάσσει:

τα φυσικά πρόσωπα σε έξι βαθμίδες αξιολόγησης,

τις επιχειρήσεις σε δέκα βαθμίδες.

Η βαθμολογία δεν θα αποτυπώνει μόνο τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αλλά και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση παλαιότερων υποχρεώσεων, ώστε να εκτιμάται η δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών οικονομικών δεσμεύσεων.

Βεβαίωση μέσα σε 24 ώρες

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητούν ηλεκτρονικά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε μία ημέρα, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Πρόσβαση τρίτων μόνο με συναίνεση

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι τρίτοι θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στη βεβαίωση και στα σχετικά στοιχεία μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του πολίτη ή της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παρέχεται, όπου απαιτείται, μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής αξιοπιστίας για τη διευκόλυνση συναλλαγών και συνεργασιών.

Σε ποιους τομείς θα αξιοποιείται

Η εφαρμογή του κρατικού «Τειρεσία» αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τη χρηματοδότηση και τη χορήγηση δανείων, η πιστοληπτική αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιείται και σε άλλες συναλλαγές, όπου απαιτείται έλεγχος της οικονομικής φερεγγυότητας πολιτών και επιχειρήσεων.