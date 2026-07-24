Μαίρη Λίντα: Σήμερα η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας – Η παράκληση της οικογένειας της

Η Μαίρη Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με την εξόδιο ακολουθία της να τελείται στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια ζητά δωρεές προς το Γηροκομείο αντί στεφάνων.

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ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, στον Άγιο Ανδρέα.
  • Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η οικογένεια απευθύνει παράκληση αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, στον Άγιο Ανδρέα, όπως ήταν η επιθυμία της, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η τελετή θα είναι λιτή και συμβολική σε ένα περιβάλλον που υπήρξε το τελευταίο της σπίτι.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας.

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Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει μια συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της: αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στον χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

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