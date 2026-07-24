Προεδρικό Μέγαρο: Με απουσίες η δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Με την απουσία τουλάχιστον τεσσάρων κοινοβουλευτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οποία κατά παράδοση διοργανώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάθε χρόνο.

1.700 οι προσκεκλημένοι – Για πρώτη φορά μετά το 2013 συνοδεύονται από συζύγους και συντρόφους

Σε περίπου 1.700, ανέρχονται οι καλεσμένοι στη φετινή δεξίωση για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις της φετινής διοργάνωσης είναι ότι, για πρώτη φορά από το 2013, οι πολιτικοί αρχηγοί, τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές έλαβαν πρόσκληση που περιλαμβάνει και τη δυνατότητα παρουσίας των συζύγων ή των συντρόφων τους.

Οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν θα δώσουν το «παρών»

Θα απουσιάσουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Απόντες από τη φετινή εκδήλωση θα είναι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, ενημέρωσε επισήμως ότι το κόμμα δεν θα συμμετάσχει.

Στην επιστολή τονίζεται «ότι η δεξίωση δεν υπηρετεί τον σκοπό ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου γύρω από τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη. Παράλληλα, εκφράζεται η θέση πως στην εκδήλωση συμμετέχουν πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπούν ακραίες πολιτικές αντιλήψεις ή προσεγγίζουν αναθεωρητικά τη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, στρέφοντας όμως τα βέλη της και προσωπικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός και οι βουλευτές του δεν πρόκειται να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις που είναι «τροφή για κουτσομπολιό στις εφημερίδες». «Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθερή επιλογή αρχής και συνδέεται με τον σεβασμό απέναντι στη μνήμη του Ελληνισμού της Κύπρου, καθώς η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας συμπίπτει με τις ημέρες κατά τις οποίες η πατρίδα μας τιμά τα θύματα της τουρκικής εισβολής και της κυπριακής τραγωδίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ποιοι έμειναν εκτός λίστας προσκλήσεων

Πρόσκληση δεν απεστάλη στους επικεφαλής κομμάτων που δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Μαρία Καρυστιανού από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο Γιάνης Βαρουφάκης του ΜέΡΑ25 και ο Στέφανος Κασσελάκης, επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στη Νέα Αριστερά, μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της, δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα και έτσι δεν εκπροσωπείται επισήμως στη δεξίωση.

Αντίθετα, πρόσκληση έλαβε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, υπό την ιδιότητά της ως ευρωβουλευτή.

Αναμένεται η απάντηση Τσίπρα και Σαμαρά

Στους προσκεκλημένους συγκαταλέγονται και οι πρώην πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα ανταποκριθούν θετικά στην πρόσκληση.

Σε περίπτωση παρουσίας τους, δεν θα βρίσκονται στον χώρο όπου θα συγκεντρωθούν οι εν ενεργεία πολιτικοί αρχηγοί. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει σημείο έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος και θα προσελκύσει τα βλέμματα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τιμητικές προσκλήσεις για τέσσερις πολίτες

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή δεξίωση κατέχουν τέσσερις πολίτες που διακρίθηκαν για την προσφορά και τις επιδόσεις τους.

Πρόκειται για τους Γεώργιο Μυριάδη και Ανδρέα Οικονομόπουλο, οι οποίοι κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», καθώς και τον κυβερνήτη της Πολεμικής Αεροπορίας Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος χειρίστηκε με επιτυχία την έκτακτη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.