«Ergani app»: Νέα εφαρμογή για άμεσες προσλήψεις μέσω κινητού

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Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ergani app», η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία φιλοδοξεί να απλοποιήσει τη διαδικασία των προσλήψεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την ολοκλήρωσή τους μέσα από ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον.

Προσλήψεις σε λίγα λεπτά μέσω κινητού

Μέσω της εφαρμογής, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν γρήγορα σε σύναψη συμβάσεων εργασίας διάρκειας έως δύο ημερών, καλύπτοντας άμεσα έκτακτα κενά ή αυξημένες ανάγκες προσωπικού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις απαραίτητες ενέργειες από το κινητό τους τηλέφωνο.

Αναβαθμίζεται και το «myErgani app» για τους εργαζόμενους

Παράλληλα, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή «myErgani app», μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη νέα πρόσληψη.

Επιπλέον, θα μπορούν να ελέγχουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και, εφόσον συμφωνούν, να την αποδέχονται ψηφιακά μέσα από την εφαρμογή.

Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι η νέα εφαρμογή επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες πρόσληψης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό οποιαδήποτε στιγμή, μέσα σε λίγα λεπτά και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Όπως σημείωσε, η εφαρμογή ενισχύει παράλληλα τη διαφάνεια, την προστασία των εργαζομένων και την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki K. Kerameus (@nkerameus)

Νομοθετική πρόβλεψη και στόχος της εφαρμογής

Η δημιουργία του «Ergani app» προβλέφθηκε στον νόμο 5239/2025, «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Στόχος της νέας εφαρμογής είναι να δώσει στις επιχειρήσεις ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, ικανό να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες ανάγκες στελέχωσης ή σε περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας, με γρήγορες και ασφαλείς διαδικασίες.

Βήμα-βήμα η διαδικασία πρόσληψης μέσω του «Ergani app»

Η νέα εφαρμογή απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς όλα τα απαραίτητα βήματα ολοκληρώνονται ψηφιακά μέσα από τις εφαρμογές για εργοδότες και εργαζόμενους.

Τι κάνει ο εργοδότης

Αρχικά, ο εργοδότης εισέρχεται στη νέα εφαρμογή «Ergani app» και καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως:

την ειδικότητα του εργαζομένου,

τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,

την αμοιβή,

τα στοιχεία της ασφάλισης.

Η αποδοχή από τον εργαζόμενο

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος συνδέεται στην αναβαθμισμένη εφαρμογή «myErgani app», όπου ενημερώνεται για τους όρους της σύμβασης που έχει προσυμφωνηθεί.

Εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενό της, μπορεί να την αποδεχθεί άμεσα και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής.

Αυτόματη ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μετά την ψηφιακή αποδοχή της σύμβασης, ο εργοδότης προχωρά στην οριστική υποβολή της μέσω του «Ergani app».

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια για τη δήλωση της έναρξης ή της λήξης της απασχόλησης.

Μία δήλωση αντί για τρεις

Η νέα ενιαία διαδικασία αντικαθιστά τρεις ξεχωριστές δηλώσεις, συγκεντρώνοντάς τες σε μία μόνο ψηφιακή ενέργεια:

την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας,

τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας,

την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η γραφειοκρατία, επιταχύνεται η διαδικασία των προσλήψεων, καταγράφεται με ακρίβεια ο πραγματικός χρόνος εργασίας και ενισχύεται η διαφάνεια και η προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.