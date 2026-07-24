Πανελλήνιες 2026: Εκτόξευση στις Βάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και πλήρη κάλυψη θέσεων

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 καταγράφεται μια εντυπωσιακή εκτόξευση στις βάσεις εισαγωγής των Στρατιωτικών Σχολών, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς. Μετά από χρόνια, επιτεύχθηκε πλήρης κάλυψη όλων των προκηρυχθεισών θέσεων, επιβεβαιώνοντας την κατακόρυφη αύξηση της ελκυστικότητας του στρατιωτικού επαγγέλματος στη νέα γενιά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 σηματοδοτούν μια ιστορική καμπή για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς, καθώς, ύστερα από αρκετά χρόνια, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις τόσο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) όσο και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ουσιαστική ενίσχυση της ελκυστικότητας των στρατιωτικών σχολών και επιβεβαιώνει την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των νέων προς τη στρατιωτική σταδιοδρομία.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια συμπτωματική αυξητική διακύμανση των αριθμών, αλλά την ουσιαστική δικαίωση μιας σειράς από πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ανασυγκρότηση του ενδιαφέροντος των νέων για τα στρατιωτικά επαγγέλματα. Η πλήρης κάλυψη των θέσεων αποδεικνύει ότι οι στρατιωτικές σχολές επανατοποθετούνται δυναμικά στον χάρτη των πρώτων επιλογών των υποψηφίων, προσφέροντας ένα στέρεο περιβάλλον εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

Θεαματική αύξηση εισακτέων

Σε σύγκριση με το 2025, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 108,5% στη ΣΣΕ και κατά 252,5% στη ΣΜΥ, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς. Η τόσο μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή υπογραμμίζει την αλλαγή στάσης της μαθητικής κοινότητας απέναντι στις στρατιωτικές σπουδές.

Ενδεικτικά, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων οι βάσεις εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 2.125 μόρια στα Όπλα και κατά 2.695 μόρια στα Σώματα, επίδοση που κατατάσσει τη Σχολή μεταξύ των δέκα σχολών με τη μεγαλύτερη άνοδο βάσεων εισαγωγής σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση των μορίων αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων υψηλών βαθμολογικών επιδόσεων, οι οποίοι διεκδίκησαν με αξιώσεις μια θέση στις παραγωγικές σχολές.

Οι νέες ακαδημαϊκές προοπτικές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, η οποία, μετά τη θεσμική αναβάθμισή της σε Ανώτατη Σχολή, παρέχει πλέον ανώτατη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, με δυνατότητα απονομής τίτλων σπουδών ισότιμων με εκείνους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με την αλλαγή αυτή, η ΣΜΥ παύει να αντιμετωπίζεται ως μια σχολή διεκπεραιωτικού χαρακτήρα και καθίσταται ένα ισχυρό ακαδημαϊκό ίδρυμα που προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση.

Η αναβάθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας που προσφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο, συνέβαλε καθοριστικά ώστε να καλυφθούν πλήρως όλες οι προβλεπόμενες θέσεις τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχηση της Σχολής στη νέα γενιά υποψηφίων. Οι νέοι και οι νέες αναγνωρίζουν πλέον ότι η εισαγωγή στη ΣΜΥ συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία με ουσιαστικό αντίκρισμα.

Οι σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 αναδεικνύουν τις στρατιωτικές σχολές στους πρωταγωνιστές των μεταβολών των μορίων εισαγωγής. Στο πεδίο των σχολών με τη μεγαλύτερη άνοδο, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 3.895 μορίων. Στην ίδια κατηγορία, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα (ειδική κατηγορία) κατέγραψε άνοδο 2.695 μορίων, ενώ η ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο κατά 2.590 μόρια.

Στον αντίποδα, στη λίστα με τις σχολές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση βάσεων περιλαμβάνεται η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα, η οποία κατέγραψε πτώση 1.960 μορίων. Η διακύμανση αυτή αντικατοπτρίζει τις εσωτερικές ανακατανομές στις προτιμήσεις των υποψηφίων και την προσαρμογή των επιλογών τους ανάλογα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις και τους συντελεστές βαρύτητας.

Το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων

Η συνολική εικόνα του 2026 αποτυπώνει την αναστροφή μιας πολυετούς αρνητικής τάσης και επιβεβαιώνει ότι οι στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής της διάστασης και τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των στελεχών αποδίδουν πλέον απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η πλήρης κάλυψη των θέσεων στις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προσελκύουν εκ νέου νέους και νέες υψηλού επιπέδου, ικανούς να στελεχώσουν τον Ελληνικό Στρατό με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αποστολή του. Η εξέλιξη αυτή εγγυάται τη διασφάλιση της ποιοτικής υπεροχής και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια.