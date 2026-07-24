Βουλή: Σήμερα οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Η διάταξη που αποσύρθηκε και η ψηφοφορία της Δευτέρας

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή, η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με αντικείμενο την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, ενώ οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων αλλαγών και των θεσμικών παρεμβάσεων που προτείνονται.

Η συζήτηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις να επικεντρώνονται τόσο στο περιεχόμενο των προτάσεων όσο και στη στάση των κομμάτων απέναντι στη διαδικασία της αναθεώρησης. Η αλλαγή του άρθρου 16 για τη συνταγματική κατοχύρωση των μη κρατικών πανεπιστημίων αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

«Οι αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα είναι τομή για την Ελλάδα του 2030», ήταν το βασικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα επί των αναθεωρητέων άρθρων.

Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή

Λίγες ώρες πριν από τη συζήτηση, αποσύρθηκε από τον σχεδιασμό η πρόταση που αφορούσε την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και εκείνης του βουλευτή.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν θα περιλαμβάνεται τελικά στις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στη Βουλή.

Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Καταθέτω την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για τα ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και αυτό αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της Ν.Δ., την πολιτική αυτοπεποίθησή της και τον σεβασμό σε αυτήν την κορυφαία διεργασία», ανέφερε, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος.

Ο εισηγητής της Ν.Δ. ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, «σεβόμενος μία αναθεωρητική παράδοση που ξεκίνησε το 1975, ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι οι βουλευτές, που είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές αυτής της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν κυρίαρχα, με πλήρη ελευθερία συνείδησης τη δική μας πρόταση. Αυτή την αρχή τη σεβάστηκε εμπράκτως, όταν προχθές, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., ζήτησε να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 81 για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, δείχνοντας απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό στην εσωτερική μας διαβούλευση. Αυτή ακριβώς η στάση αναδεικνύει την πολιτική ανωτερότητα της Ν.Δ., την πολιτική της αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό σε αυτήν την κορυφαία διεργασία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ν.Δ., στην Επιτροπή, επεδίωξε «έναν υψηλού επιπέδου πολιτικό και επιστημονικό διάλογο που καλλιεργεί κλίμα θεσμικής λογικής, πολιτικής συναίνεσης και εθνικής συνεννόησης». Ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τους βουλευτές της Ν.Δ. που –όπως είπε– «με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες, νηφάλια διατυπωμένες και πολιτικά μετριοπαθείς τοποθετήσεις τους συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλίματος που επιδίωξε η πλειοψηφία».

Ο εισηγητής κυβερνώντος κόμματος σημείωσε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν θα έπρεπε να αντιπαρατίθενται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αλλά να δοκιμάζεται η ωριμότητα όλου του πολιτικού συστήματος και η δυνατότητά του να διαλέγεται υπεύθυνα, νηφάλια, τεκμηριωμένα, με στόχο τη δημιουργία συναίνεσης. Να δοκιμάζεται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών να παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος».

Ο κ. Στυλιανίδης απέρριψε τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης περί εκκίνησης της διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος «αιφνιδιαστικά από την πλειοψηφία,» υπενθυμίζοντας πως «ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί πριν από τις εκλογές του 2023 ενημερώνοντας εγκαίρως ότι κατά τη διάρκεια αυτής της βουλευτικής περιόδου θα ανοίξει τη διαδικασία. Και συνεπής στη δέσμευσή του αυτή, κατά τη Γ΄ Σύνοδο, κάλεσε και προσκάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις, τους θεσμικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους κοινωνικούς επιστήμονες, να θέσουν τις προτάσεις τους ενόψει της μετάβασης σε μια νέα εποχή. Αυτό σημαίνει ότι όλοι είχαν χρόνο να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους». Όπως τόνισε, η Ν.Δ. «σεβάστηκε απόλυτα τον θεσμικό διάλογο πριν καταθέσει την πρότασή της».

Η διαδικασία

Η σκυτάλη θα περάσει στην επόμενη (αναθεωρητική) Βουλή, η οποία θα συγκροτηθεί μετά τις εκλογές και με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών θα πρέπει να αποφανθεί επί των άρθρων που προτείνει η παρούσα Βουλή.

Με το ΠΑΣΟΚ να αρκείται στο “παρών” επί των άρθρων που περιλαμβάνονται στις δικές του προτάσεις (15 άρθρα με πιο χαρακτηριστικά: το άρθρο 16 για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και το άρθρο 51 για την κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου).

Τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης τάσσονται “κατά” της κυβερνητικής πρότασης.

Η δεύτερη προβλεπόμενη ψηφοφορία θα γίνει στα τέλη Αυγούστου στην Ολομέλεια της Βουλής αμέσως μετά τις θερινές διακοπές.