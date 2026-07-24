Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Το κόμμα Τσίπρα βγάζει δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υποστηρίζει ότι το "κόμμα Τσίπρα" υιοθετεί δεξιές θέσεις, θολώνοντας το στίγμα του. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση της ΝΔ για συνταγματική αναθεώρηση και ιδιαίτερα στο άρθρο 16, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποχώρηση σε κοινωνικά δικαιώματα και πλουραλισμό. Αναφέρθηκε επίσης στον νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τονίζοντας την αντίφαση της κυβέρνησης ως προς την ίδρυση νομικών σχολών.

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Πολιτική

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δήλωσε πως η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος κινείται σε «αυταρχική κατεύθυνση» και πως «είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16».
  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι «τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί», δίνοντας παραδείγματα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
  • Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στο κόμμα Τσίπρα, σημειώνοντας πως «βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο» λόγω των αντιφάσεων στις θέσεις τους.

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«Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια πρόταση που, κατά τη δική μας άποψη, κινείται σε μια αυταρχική κατεύθυνση. Υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό της Δημοκρατίας. Είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16», είπε αρχικά ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης μιλώντας στο Action24.

Και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί και θα σας δώσω ένα παράδειγμα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Το επιχείρημα τότε της ΝΔ ήταν ότι δεν έπρεπε να ανοίξει γιατί θα υπήρχε υπερπροσφορά και μία από τις πρώτες κινήσεις το 2019 της κυρίας Κεραμέως στο υπουργείο Παιδείας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν η κατάργηση της Νομικής Σχολής. Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερρακάκη; Αφήνει να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι. Άρα είναι άκυρο το αρχικό επιχείρημα».

«Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο»

«Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές, και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή μας, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο» σημείωσε.

 

 

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