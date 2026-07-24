Γεωργιάδης κατά Σαλμά: Έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα

Σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του Μάριου Σαλμά.

«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…» έγραψε στο Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σαλμάς: Καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη

Ο Μάριος Σαλμάς, είχε εκδώσει την ακόλουθη γραπτή ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποίησε και την πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντί να απολογείται και να εξηγεί αν όντως είναι διαπλεκόμενος με αποδείξεις που κατέθεσα, προσφεύγει σε απίστευτα ψεύδη που μόνο ένας παλαβός, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Action 24, θα μπορούσε να επικαλεστεί. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα απίστευτα ψέματα που ο κύριος Γεωργιάδης δημοσίευσε χθες και σήμερα.

Στη δική που είχαμε τον κ. Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα.

Ουδέποτε συναντήθηκα με αμερικανούς και κανένας αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε, εκτός κι αν δημοσιοποίησει ποιος είναι αυτός στην οποίον αναφέρεται ή ποια αρχή είναι αυτή στην οποία αναφέρεται.

Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι να υπέγραψα ως “Dr. Mario Salmasi” και να επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του «Mr Petros Gavrilis», που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα, εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κ. Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.

Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι η Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές. Το έχω πει δημόσια σε δελτίο ειδήσεων στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου..

Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου, σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη, και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας στην Ελλάδα, το “έκανε γαργάρα”, ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος. Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR, τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016, και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.

Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».