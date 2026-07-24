ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκαν στη Βουλή η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης

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Ορκίστηκαν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καριπίδης, και κατέλαβαν τις έδρες που παρέδωσαν, παραιτούμενοι από το βουλευτικό αξίωμα, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης.

Η ορκωμοσία των δύο νέων μελών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πριν από λίγο.

Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

Ευχές από τη Ρένα Δούρου στους δύο βουλευτές

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. του κόμματος τους δύο βουλευτές

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη.Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την πολιτική αλλαγή» σημείωσε.