ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκαν στη Βουλή η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης

Η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης ορκίστηκαν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταλαμβάνοντας τις έδρες που παρέδωσαν οι παραιτηθέντες Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλης Κόκκαλης. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, με την πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, να τους καλωσορίζει και να τονίζει την αναγκαιότητα της συνεισφοράς τους.

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Πολιτική

H Θεοδώρα Ακριώτου, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ορκίστηκαν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καριπίδης, καταλαμβάνοντας τις έδρες που παρέδωσαν οι Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλης Κόκκαλης.
  • Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ ο Ιωάννης Καριπίδης είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.
  • Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε τους δύο βουλευτές, σημειώνοντας ότι «παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την πολιτική αλλαγή».

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Ορκίστηκαν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καριπίδης, και κατέλαβαν τις έδρες που παρέδωσαν, παραιτούμενοι από το βουλευτικό αξίωμα, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης.

Η ορκωμοσία των δύο νέων μελών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πριν από λίγο.

Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

Ευχές από τη Ρένα Δούρου στους δύο βουλευτές

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. του κόμματος τους δύο βουλευτές

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη.Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την πολιτική αλλαγή» σημείωσε.

 

 

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