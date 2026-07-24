Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έως το Σάββατο καταιγίδες και χαλάζι, οι περιοχές που είναι στο επίκεντρο

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο καιρού, επικαιροποιώντας τα προγνωστικά στοιχεία για μια 48ωρη κακοκαιρία που θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, από την Παρασκευή 24-07-26 έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26, με έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για τον καιρό, προβλέποντας κακοκαιρία από σήμερα Παρασκευή 24-07-26 έως το Σάββατο 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
  • Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
  • Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

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Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καιρό, επικαιροποιώντας το με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η 48ωρη κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

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ΕΜΥ: Μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

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1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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