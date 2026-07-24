Χαλκιδική: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία – Αρχίζει σταδιακά να ξυπνά από το κώμα

Το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, η μοναδική επιζήσασα του μοιραίου τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, παρουσιάζει πλέον εμφανή σημάδια βελτίωσης, καθώς αρχίζει σταδιακά να ξυπνά από το κώμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί έχουν μειώσει σημαντικά τα φάρμακα της καταστολής, ενώ το παιδί ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, με την κλινική της εικόνα να βελτιώνεται. Εάν η πορεία αυτή συνεχιστεί, το επόμενο βήμα, θα είναι η πλήρης αποσωλήνωσή του.

Η μικρή δίνει εδώ και ημέρες τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, έχοντας επιβιώσει από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με την οικογένειά της, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της, καθώς και η μόλις έξι μηνών αδερφή της.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που έφερε στον θώρακα και στο κάτω άκρο, στο μηριαίο οστό.

Έπειτα από τις επεμβάσεις, κρίθηκε επιβεβλημένη η διασωλήνωσή της και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.